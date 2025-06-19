Özgür Özel'den Erdoğan'a 'esnaf' çağrısı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret için sendika ziyaretlerine devam ediyor. Özel , bugün TESK’e ziyaret gerçekleştirdi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret eden Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel, Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Erdoğan’a da çağrımdır gelin esnafa elimizi uzatalım” şeklinde konuştu.

ÖZEL TESK İLE BULUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Meclis toplantısında asgari ücrete ara zam için teklif götüreceklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sendika ziyaretlerine de devam ediyor. Bu sefer ki durak ise TESK oldu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile bir araya gelen Özel, çıkışta basın mensuplarına görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.

"ESNAFIN SORUNLARI VAR"

Özel, asgari ücrete ara zam ve esnafın 9 bin çalışma ile emekli olması sorununu görüşmede ele aldıklarını söyledi. Özel, “Esnafın krediye ulaşımında sorun var. Esnafın krediler ile desteklenmesi gerekiyor. Faiz artışı çok etkiledi” dedi.

DÜZENLEME MESAJI VEREN ÖZEL: ERDOĞAN’A DA ÇAĞRIMDIR GELİN ESNAFA ELİMİZİ UZATALIM

Asgari ücret düzenlemesi, KOBİ’lerin desteklenmesi ve 9 bin primin 7 bine düşürülmesi için partilere çağrıda bulunan Özel, “Gelin esnafa elimizi verelim. Erdoğan’a da çağrımdır gelin esnafa elimizi uzatalım” ifadelerini kullandı.