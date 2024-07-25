Özgür Özel'den Erdoğan'a flaş yanıt: Meydan meydan anlatırım, sakın böyle bir şeye kalkışmasın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükada'da Adalar CHP İlçe Başkanlığı ile Adalar Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Özel, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin borçlarının tahsilatına yönelik açıklamasını da cevapladı. Özel, "Belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip, 'Efendim işte CHP belediyesi bu' diye göstermeye çalışıyor. Bunlar ucuz oyunlar. Meydan meydan, sokak sokak anlatırım. Sakın böyle bir şeye kalkışmasın" ifadelerini kullandı.

"HANGİ AK PARTİLİ BELEDİYE SGK'YA BORCUNU ÖDEMİŞ"

Özel, "Sayın Erdoğan, hangi AK Partili belediye SGK'ya borcunu ödemiş bir söylesin. Ellerinden aldığımız tüm belediyeler en az son beş yıl boyunca hiç borç ödememişler. Şimdi SGK'ya yatırılacak parayla AK Partili belediye zamanında hizmet yapacak, sonra onun SGK'ya ödemeyip kendisine kullandığı parayı bugün biz ödeyeceğiz. Millet zaten bu zihniyetten yıldığı için 412 belediyeyi bize verdi. Böyle bir çifte standart olur mu? Hangi AK Partili belediye bugüne kadar SGK borcunu ödemiş?" diye konuştu.

"BUNLAR UCUZ OYUNLAR"

Özgür Özel, "Diyor ki 'Belediyelerin alacaklarını parasından keseceğim.' Bu şu; belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip, 'Efendim işte CHP belediyesi bu.' diye göstermeye çalışıyor. Bunlar ucuz oyunlar. O bunu yapsın, bizim hizmet edeceğimiz parayı, AK Partili belediyenin borcunu gelsin kessin ya da daha önceki SGK borçlarını kessin, hizmet etmeye engel olsun, ben de çıkayım meydan meydan Sayın Erdoğan'ın sırf kendi beceriksiz yönetimi değişecek diye korkusundan, CHP'lilerin yönetim yetkinliğini elinden almak için bu oyuna nasıl başvurduğunu anlatayım. Diyeyim ki 'Bu, enflasyonu düşüremiyor. Biz geliyoruz iktidara. Gelmeyelim diye belediyelerimizin elini kolunu bağlamaya, yoksullaştırmaya, maaş ödeyemez, çöp toplayamaz hale getirmeye çalışıyor.' Recep Tayyip Erdoğan şunu bilsin; kendi ellerimizle toplarız o çöpleri bütün CHP'liler... Yine de onun bu oyunlarına, şantajlarına teslim olmayız" açıklamasında bulundu.