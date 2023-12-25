Özgür Özel’den Erdoğan’a gövde gösterisi yanıtı

Birgün’den alınan habere göre, Genel Kurul görüşmeleri için meclise gelen Özel meclisin girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. DEM parti kürsüye çıkınca Genel Kurulu terk eden Bahçeli hakkında konuşan Özel, yasamanın yargıya müdahalesinin artık bir alışkanlık haline geldiğini ve bunun da anayasal düzenin ayaklar altında kalmasına sebep olduğunu açıkladı.

Buna rağmen Bahçelinin canı sağ olsun diyen Özel, geçen konuşmalarında Bahçeli’nin övgülerde bulunduğunu söyledi.

Özel, muhalefete muhalefet etmeme geleneklerinin MHP üzerinden de devam ettiklerini belirterek konu hakkında daha fazla değerlendirme yapmayacaklarını söyledi.

“UTANARAK DİNLEDİM”

Sabiha Gökçen ikinci pistinin açılış töreninde konuşan Erdoğan, Manisa’daki şehit cenazesine katılan ve orada provokasyona uğrayan Özgür Özel’in gövde gösterisi yaptığını öne sürmüştü. Özel, Erdoğan’ın bu söylemini dinlerken utanç ve ürperti içinde olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasına yanıt veren Özel, ”Ne gövde gösterisi ya! Bu kadar kalpsizlik olur mu?” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda bir şehit cenazesinde bir elini şehit tabutuna koyup diğer elinde mikrofon ile konuşma yapan Erdoğan’ı eleştiren Özel şu cümleleri kurdu: “Gövde gösterisi dediğin bir elini şehidin tabutunun eline koyup bir eline mikrofon alıp siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş.

Bindirilmiş kıtalarla, komçu ilçelerden topladıklarını oraya götürüp bize karşı slogan attırmak marifet mi? Peki buna kim karar versin! Cenazeye gitmek mi gövde gösterisi, orada sövgü gösterisi yapmak mı, hangisi şehidi incitiyor.

Şehit ailesi bugün konuşmuş. 'Özgür Özel bizim ailemizin evladı' diyor. Daha söylenecek bir şey var mı?”

“Bizim elimiz armut toplamaz, Erdoğan'a aynı şekilde cevap mı verelim? Aynı şekilde cevap verecek olursak, camilerin avluları siyasi protesto mekanına dönüşürse bundan Cumhurbaşkanı olarak hoşnut mu olacakmış?

Biz gençlik kollarımızı götürüp aynı sloganları attıramaz mıyız? Marifet mi bu? Marifet böyle durumlarda aile ile duygu bağını kurabilmekte, marifet ne kadar üzgün, ne kadar kızgın olsan da orada metaneti koruyabilmektedir.

Tahmin ediyorum, bu açıklamasını duyduysa sayın Bahçeli, Erdoğan’ı da dinlemeye gitmez artık.”