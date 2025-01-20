Özgür Özel'den Erdoğan'a rest: Hesaplaşacaksan, adayımız hazır karşımıza çık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma açılmasının sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akın Gürlek'e tepki gösteren Özel, "AKP’nin o zaman ki taşeronunun sonraları terör örgütü olarak anılacak FETÖ'dü. Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, şike davaları… Bu milletin en iyi yetişmiş, Atatürkçü subaylarına, şahsi namuslarına fuhuş, mesleki namuslarına askeri casusluk lekesi sürecek kadar gözleri dönmüştü. Sonradan öğrenildi ki, o iddianameyi yazanlar Silivri’de, o iddianame yazılırken çatıda olan kişi, sıçanlar gibi yurtdışına kaçtı. Esas kötülük iktidarda ve başımızda... Kendi korkusunu görünmez kılmak için bizi sindirmeye çalışıyor" dedi.

'8 POLİS GİTTİ KAPISINA'

Özel, “CHP Gençlik Kolları kurumsal hesabından yapılan bir paylaşım, paylaşımda da benim bu süreçle ilgili söylediğim sözleri, videoyu editlemişler. O paylaşım kondu diye sabah 8 polis gitti kapısına. 'İfadeye çağırdık' diyorlar. O zaman niye 8 polis kapısına gönderiyorsun. Yani hata falan değil, zihniyet polis devleti zihniyeti. Tek adamdan Cem’e iki talimatlık iş var. Alın onu, Akın’a. Akın diyor, alın onu. Polisler çıkıyor akına. Demiyor ki benim elimde gözaltı kararı yok nasıl giderim nasıl alırım? Oluyor, bitiyor. Laf olsun diye bir gözaltı kararı bile yazmıyor" ifadelerini kullandı.

'ADAYIMIZ HAZIR, KARŞIMIZA ÇIK'

Erdoğan'a tepki gösteren Özel, sözlerini şöyle tamamladı: