Özgür Özel'den Erdoğan'a teğmen tepkisi: 8 gün sonra konuşması çok manidar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21. İmam Hatipler Kurultayı’nda yaptığı konuşmada kılıçla yemin eden Atatürkçü teğmenleri hedef aldı.

Genç subayları hedef alan Erdoğan, "Bu ordu milletindir ve milletimizin gözbebeğidir. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil, bunları temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan şok açıklama: Kılıçları kime çekiyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan 8 gün sonra bu konuya değinip genç teğmenleri almasına sert tepki gösterdi.

8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar.



Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum.



Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin… — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 7, 2024

CHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar.

Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum.

Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz.

Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir.

Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır.

Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez.

Vazgeçin!!!