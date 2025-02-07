Özgür Özel'den Erdoğan'ı terletecek soru!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Trump’ın Gazze’nin ABD’ye bırakılmasına ilişkin açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "'sessiz'" kaldığını belirterek, "'Günü geldiğinde, İsrail ile kavga etmek para ettiğinde, bundan katmerli katmerli nemalanan Erdoğan rolünden memnun ve bu rolün içinde Filistin’in Gazze’den söküp atılması, sürülmesi var ve buna sessiz kalıyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat Depremleri’nin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bugün Hatay’a geldi. Özel’in Hatay’daki ilk durağı partisinin il başkanlığı oldu. Özel burada, Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ve il örgütüyle bir araya geldi. Ardından Reyhanlı’ya gelen Özel, burada STK temsilcileriyle bir toplantıya katıldı. CHP Lideri Özel, ardından Tevhid Cami’inde cuma namazı kıldı. Özel, namazın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle Gazze'ye yönelik son açıklamaları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

''TRUMP, ERDOĞAN’I ÖVDÜ DİYENLERE SORUYORUM; TRUMP’I DUYUYOR MUSUNUZ?''

Trump'ın son yaptıklarına ilişkin, Erdoğan'a "Trump’ı duyuyor musunuz?'' sorusunu ileterek şunları söyledi;

''Bu Trump konuştuğunda ki bütün dünya ne yapacağını, ülkesine ne yapacağını endişeli gözelerle izlerken bu Trump hiç yeri yokken Erdoğan’a orantısız övgüler dizen işe, güce başlamadan, yeminini etmeden Trump bunu söyledi diye, Türkiye’de davulla zurnayla bunu karşıladılar. Trump, Erdoğan’ı övdü, övdü, övdü. Erdoğan da bundan pek mutlu oldu, böyle büyük bir keyifle bu övgüleri ve Türkiye’deki yansımalarını dinledi. Şimdi bu Trump diyor ki ‘Filistinliler, Gazze’de yaşamayacak. Orası yaşanmaz. Onları etraftaki ülkelere dağıtacağım. Gazze güzel yer, oranın enkazını kaldırmak bana yakışır. Deniz kenarı, pek güzel yermiş. Orayı imara, turizme açacağım. Dünyanın gözbebeği olacak.’ Duyuyor musunuz, Trump‘ı büyük bir hevesle alkışlayanlar, Erdoğan’ı övdü diye trompet, davul, zurna çalanlara ve Erdoğan’a soruyorum. Bu tehcirdir, bu zorla yer değiştirmedir, bu insanlık suçudur, bu soykırımın devamıdır, soykırımı kalıcılaştırmaktır, bu kutsal topraklardan Filistin’i söküp atmaktır. Buna nasıl susuyor Erdoğan?

''ERDOĞAN’IN İLK TEPKİ VERECEĞİ YERDİ"

Özel, Erdoğan’ın ilk tepki vereceği yer, Alman Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ile birlikte ortak basın toplantısı olduğunun altını çizerken, "Ortak basın toplantısında, Erdoğan ‘Filistin‘deki ateşkes korusun. Filistin de önemli, Ukrayna da önemli’ dedi, geçti. Steinmeier dedi ki ‘Bu soykırımdır, kabul edilemez. Bu insanlık suçudur. Amerika’nın bu önerisini insanlık suçu görüyorum’ dedi. Erdoğan, Steinmeier’e kafa bile sallamıyor, Trump‘a laf söylüyor diye. Mikrofonlar uzatıldığında Sayın Erdoğan bir cevap versin. Sayın Erdoğan nasıl oluyor da Alman Cumhurbaşkanı’nın gösterdiği tepkiyi dahi göstermeyecek bir acziyet sergiliyor? Şimdi burada cuma namazı Hatay‘dan sonra kılınıyor Erdoğan’ın bulunduğu yerde. Erdoğan’a basın mensupları sorsunlar. Bu Trump kimsenin söylemediği, İsrail’in Netanyahu eline bir tane sihirli lamba bulsa, içinden cin çıksa ‘iste’ dese istemeyi akıl edemeyeceği bir dilektir bu. Ve Trump diyor ki ‘Orayı boşaltalım. Ben orayı imara açayım, turizme açayım, güzel yermiş. Bunlar da dağılsınlar. Filistin diye bir şey kalmasın." dedi.

"SANDIK BİR AN ÖNCE GELMESİ GEREKMEKTEDİR'"

Erken seçimin bir diğer gerekçesini de depremzedelere verilen sözlerin tutulmasına olduğunu ifade eden Özel, "'Bir diğer gerekçesi depremzedelere verilen sözlerin tutulmaması, 10 depremzededen yedisinin konteynırda olmasıdır. Bir yılda halledecekti, iki yıl geçti yüzde 70’i konteynerde. Hatay’da oran yüzde 18 ev teslim edilme oranı. 100 Hataylı‘dan 82’si çadırda, konteynırda ya da gurbette. Bunların hepsi artık Erdoğan iktidarının bu haliyle gayrimeşru olduğunu göstermektedir ve bu yüzden sandık bir an önce gelmesi gerekmektedir'" diye konuştu.