Özgür Özel'den erken seçim açıklaması: Bu hafta seçim kararını alabiliriz, hodri meydan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylık sinyali verdiğinin belirtilmesi üzerine, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Mecliste 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Varsa, biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz, hodri meydan" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, Çiğli Belediyesi’ni ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylık sinyali verdiğinin anımsatılması üzerine, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa, biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Biraz zamana ihtiyacı varsa, 2025’in Ekim sonu, Kasım başını işaret etmiştik kendisine. Mart’ta yapmak istiyorsa Mart’ta, Ekim’de yapmak istiyorsa Ekim’de... Biz dünden razıyız, bugünden hazırız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin, aday olsun. Yok aday olacağım diyip sanki yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip kaçak dövüşmesin. Hemen grubuna talimat versin, kararı bu hafta alalım" ifadesini kullandı.

"RÜYADAN UYANSINLAR"

Özel, erken seçim için 2027 yılının ikinci yarısı için tarih verildiğinin anımsatıldığı bir başka soru üzerine, "O rüyada görülecek darı ambarı. Ancak aç tavuklar görür. Öyle 2027’ye falan milletin dayanacak gücü yok,millet aç, millet zorda, 14 bin 500 TL emekli maaşı vereceksin, sonra 2027’nin sonlarında falan... O güne kadar size orada kalmayı kim garanti ediyor da böyle bir şeye cesaret ediyorsunuz. O yüzden o darı ambarından çıksınlar, o rüyadan uyansınlar. Cesaretleri varsa, kendilerine güveniyorlarsa bu hafta içinde seçim kararı alabiliriz, hodri meydan" diye konuştu.

"HIZLI ŞEKİLDE UYARILMAYA İHTİYACI VAR"

Özel, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hz. Nuh'a benzettiğinin belirtilmesi üzerine, "Utanç verici çünkü geminin kaptanına ne atfettiği belli ama ahaliyi neyin yerine koyduğu da belli. Nuh gemisine tüm hayvanları kurtarmak üzere birisini alır. Ağzından çıkanı kulağı duyacak. Yeni başkanın hızlı şekilde uyarılmaya, belki de başlamadan bıraktırılmaya ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

"MHP'DEKİ KIRILMAYI TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Özel, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için "beyefendi" ifadesini kullandığının belirtilmesi üzerine, "Bunu herhangi bir muhalefet milletvekili ya da bir vatandaş sokakta söylese, milletvekiline fezleke, vatandaşın kapısına koçbaşıyla gelir sabahın köründe girerler. Eskiden "Sayın Öcalan" diyenlere ağza alınmayacak lafları edenler, bu noktaya geldiler şimdi. O ifadenin sadece MHP’deki o milletvekiline mahsus ve bir dil sürçmesi olmadığını, bazı görüşmelerde çok daha üst düzey MHP’liler tarafından benzer ifadelerin sarfedildiğinden haberdarız. Bugün ispatlayacak bir şey yok ama zaman bu ifadelerin kimler tarafından nasıl kullanıldığını ortaya çıkaracak. MHP’deki bu kırılmayı hep birlikte zaman içinde takip etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.