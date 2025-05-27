Özgür Özel'den Esenler mitingine çağrı

Esenler mitingine çağrı yapan CHP lideri Özgür Özel, "Biz ne korkuya boyun eğeriz, ne birbirimizin elini bırakırız! Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız" dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Esenler'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı.

Özel, mitinge ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz ne korkuya boyun eğeriz, ne birbirimizin elini bırakırız! Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız! Yarın akşam Esenler’de buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.