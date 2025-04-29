Özgür Özel'den ev hapsindeki Gazeteci İsmail Saymaz'a ziyaret

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Özgür Özel'den ev hapsindeki Gazeteci İsmail Saymaz'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsindeki gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsinde bulunan İsmail Saymaz'a ziyarette bulundu.

saymazhaberi.jpg

İsmail Saymaz'dan haftalar sonra ilk paylaşım!İsmail Saymaz'dan haftalar sonra ilk paylaşım!

Ziyarette, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya yer aldı.

saymaz1.jpg

İsmail Saymaz kovuldu mu? Halk TV'den açıklama geldiİsmail Saymaz kovuldu mu? Halk TV'den açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

saymazcihaz.jpg

Son Haberler
CHP’li isim Meloni'nin sözleri üzerinden Erdoğan’a tepki gösterdi! "Bir ülkenin itibarı..."
CHP’li isim Meloni'nin sözleri üzerinden Erdoğan’a tepki gösterdi! "Bir ülkenin itibarı..."
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürüne gözaltı kararı!
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürüne gözaltı kararı!
Kütahya Belediyesi'nden emekli personele 54 milyon TL kıdem tazminatı ödemesi
Kütahya Belediyesi'nden emekli personele 54 milyon TL kıdem tazminatı ödemesi
Alexis Sanchez'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Alexis Sanchez'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Özgür Özel'den ev hapsindeki Gazeteci İsmail Saymaz'a ziyaret
Özgür Özel'den ev hapsindeki Gazeteci İsmail Saymaz'a ziyaret