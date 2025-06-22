Özgür Özel'den Fatih Altaylı gözaltı olayına sert tepki

Gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Pek çok isimden peş peşe tepkiler gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşanan olaya sessiz kalmadı.

Fatih Altaylı’nın bir an önce serbest bırakılması gerektiğinin altını çizen Özel, ifade özgürlüğüne de vurgu yaptı.

Saraydaki danışman sabah “suyun ısınmaya başladı” diyerek hedef gösteriyor, seyyar giyotin harekete geçiyor, akşamına gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alınıyor.



Tarihi olayları hatırlatan bir cümle kuran Fatih Altaylı, sözde Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmiş!



Gazeteciden korkan,… — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 21, 2025

Özgür Özel sosyal medya hesabından 'Fatih Altaylı gazetecidir' diyerek serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı.

Özel paylaşımında "Saraydaki danışman sabah “suyun ısınmaya başladı” diyerek hedef gösteriyor, seyyar giyotin harekete geçiyor, akşamına gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alınıyor. Tarihi olayları hatırlatan bir cümle kuran Fatih Altaylı, sözde Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmiş! Gazeteciden korkan, gençlerden korkan, kadınlardan korkan, milletten korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama artık hiç kimseyi baskıyla sindiremezsiniz. Fatih Altaylı gazetecidir, bir an önce serbest bırakılmalıdır." dedi.