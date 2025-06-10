Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek'e veda paylaşımı

Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, on binlerce kişinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da cenaze törenine, define ve taziyeye katılanlara sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

Bugün Manisa; dualarla, karanfillerle, gözyaşlarıyla uğurladı evladını…



Türkiye’nin dört bir yanında gelen vatandaşlarımızla, on binlerce hemşehrimizle omuz omuza; duruşuyla, çalışkanlığıyla, herkesin sevgisini kazanan Başkanımız Ferdi Zeyrek’e veda ettik.



Canımız Ferdimizi… pic.twitter.com/qpjPTsObNl — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 10, 2025

Bugün Manisa; dualarla, karanfillerle, gözyaşlarıyla uğurladı evladını…

Türkiye’nin dört bir yanında gelen vatandaşlarımızla, on binlerce hemşehrimizle omuz omuza; duruşuyla, çalışkanlığıyla, herkesin sevgisini kazanan Başkanımız Ferdi Zeyrek’e veda ettik.

Canımız Ferdimizi son yolculuğunda yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, gelemese de dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Nurlar içinde yat kardeşim.