Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek'e veda paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek'e veda paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün toprağa verilen Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili veda paylaşımı yaptı.

Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, on binlerce kişinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da cenaze törenine, define ve taziyeye katılanlara sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

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Bugün Manisa; dualarla, karanfillerle, gözyaşlarıyla uğurladı evladını…

Türkiye’nin dört bir yanında gelen vatandaşlarımızla, on binlerce hemşehrimizle omuz omuza; duruşuyla, çalışkanlığıyla, herkesin sevgisini kazanan Başkanımız Ferdi Zeyrek’e veda ettik.

Canımız Ferdimizi son yolculuğunda yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, gelemese de dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Nurlar içinde yat kardeşim.

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