Özgür Özel'den flaş açıklama: 'Niyetimiz haneye tecavüze mani olmak'

Ankara 3. Asliye Mahkemesi CHP'nin İl Kongresinin iptali davasını esastan reddetti. CHP lideri Özel, 'esastan ret' kararına dair ''Bugün işgal fiili olarak ortadan kalkmıştır. Umuyorum ki bu bina partimizin Çalışma Ofisi olarak tanımlanacaktır. Şimdi olması gereken kararın 45. Asliye Mahkemesine de getirilmesidir'' ifadelerini kullandı.

Özel'in 'amacı sokakları karıştırmak' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt vererek 'Niyetimiz sokağı karıştırmak değil, haneye tecavüze mani olmak' çıkışı da dikkat çekti.

Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"NİYETİMİZ HANEYE TECAVÜZE MANİ OLMAK"

-Bahçeli 'milleti sokağa dökecek diyor. Niyetimiz sokağı karıştırmak değil, haneye tecavüze mani olmak.

-O mahkeme 4 ay önce açıldı. Görevsizlik verdiler. Bütün yargılama süreçlerinden sonra bugün kesin karara bağlandı ve esas karardan reddedildi.

-Bu hukuk yolu tüketildi. Şimdi olması gereken kararı veriyoruz. Ayak sürüyüp siciline bu karar lekeyi sürecek hakim göreceğiz.

-Bugün işgal fiili olarak ortadan kalkmıştır. Umuyorum ki bu bina partimizin Çalışma Ofisi olarak tanımlanacaktır. Şimdi olması gereken kararın 45. Asliye Mahkemesine de getirilmesidir.

"KARARININ ARKASINDA DUR"

-YSK 'tam kanunsuzluk' dedi hakime. Birkaç hafta içinde ilçe bir ay içinde yeni il başkanımız seçilecek. Biz bu mahkemenin kararına itiraz etsek dakikada istinafta durdurulacak. Kararın arkasında dur. Dün verdiği kararı 26'sına kadar tutmaya kararlı bir hakim.

'TALİMATI KİMİN VERDİĞİNİ BİLİYORUZ'

-Bir talimatı yerine getiriyor. Talimatı verenin kim olduğunu biliyoruz.

-Süreçleri sonuna kadar takip edeceğiz. Bu yollar açılamaz. Yarın nelere yol açabileceğini görmüyor musunuz?

