Özgür Özel'den flaş asgari ücret açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında iktidar tarafından açıklanan 22 bin 104 TL’lik asgari ücret hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“ASGARİ ÜCRET 35-40 BİN LİRA OLSA BİLE ÇOK DEĞİL”

Erdoğan’ı ve iktidarı ağır eleştiren Özel, “Biz de 30 bin lirayı söylerken çok rahat söylemedik, çok daha üstü olması lazım. Maalesef bu memlekette insanlar kendilerini anlamayanları anlamaya çalışıyor. Asgari ücreti belirleyenler ya da onları çalıştıran patronlar yıllardır sömürüyorlar, ama insanlar yine de 'o kadar çok' falan diyor. Aslında bugün 17 bin liralık asgari ücret, geçtiğimiz yıllardan birikerek yarattığı mağduriyet düşünüldüğünde 35-40 bin lira olsa çok değil. Türkiye'deki yaşam şartları düşünüldüğünde çok değil değil, o bile yeterli değil” ifadelerini kullandı.

“BU 22 BİN LİRA KABA TABİRLE KÜFRETMEK GİBİ BİR ŞEY İNSANLARIN YÜZÜNE”

“Bu binaya bu kadar sinirli, kızgın, hırs küpü geldiğim bir başka gün olmadı” diyen Özel, “Millet burnundan soluyordu, AK Partili de MHP'li de muhalefet partilerine oy vermiş insanlar da. Ve ben Erdoğan'ın sahayı okuyacağına, anketlere bakacağına ve bu yanlışı yapmayacağına inanıyordum artık. Yani ben 25-30 bin lira arası bir şey belirleneceğini düşünüyordum. Bu 22 bin lira kaba tabirle küfretmek gibi bir şey insanların yüzüne. Çünkü gerçekten çok kötü durumda insanlar. Bu şartlar altında bu kötülüğü yapabileceklerini düşünmüyordum. Kendilerinin de bu riski alabileceğini düşünmüyordum” dedi.

“MADEM 30 BİNİN ALTINDA YOKUZ, BUGÜN MECLİS'TE YOKUZ”

MYK üyelerini bu sabah toplanmak üzere davet ettiklerini açıklayan Özel, "Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. O toplantıda birinci kararımız; bugün grubun Meclis'e gitmemesi ve Genel Merkez'e gelmesiydi. Madem 30 binin altında yokuz, bugün Meclis'te yokuz. Oturduk, konuştuk. Birinci önceliğimiz olarak akla işçi sendikaları geliyor. Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim; sözümüze değer veren herkese, hatta sözümüze değer vermeyen ve bizden nefret eden bütün işçilere söylüyorum; onun çıkarı örgütlenmekte. İktidar kimde olursa olsun örgütlenmekte. Sendikaların iyisi kötüsü var, o ayrı bir tartışma, ama en kötü sendika sendikasız olmaktan iyidir. Bu yüzden bütün işçileri örgütlenmeye devam ediyoruz. Ve işçilerin dün 'ya bu kadarını da beklemiyorduk, hiç mi değerimiz yok' hissiyle uyuduklarını biliyorum” dedi.

"NEYE HAYIRLI OLACAK, KAHREDECEK BİR ŞEY VERDİN"

Özel konuşmalarının devamında şunları söyledi, “Neye hayırlı olacak asgari ücret, bu asgari ücret kime hayır edebilir? Öyle hayrolacak bir şey verirsin de 'hayırlı olsun' dersin, kahredecek bir şey verdin sen. 'Enflasyona ezdirmedik' demek bu kulakların duyduğu en büyük yalan. Hangi enflasyona ezdirmemiş! TÜİK'e göre bile, senin TÜİK'ine göre bile yüzde 18 ezdirdin.”