Özgür Özel’den flaş çıkış: Fakirden zengine fon transferini kim çıkardıysa kul hakkı yiyen de odur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihbar çağrısı hakkında konuşan Özel, “Vergi kaçıranı görmek için gariban vatandaşın WhatsApp bildirimine mi ihtiyaç var? Geçtiğimiz sene 1.2 trilyon lira KKM ile... Erdoğan'ın dediği gibi fakirden alındı, zenginlere verildi. Tarihin en büyük fakirden zengine fon transferini kim çıkardıysa kul hakkı yiyen de odur.” açıklamasında bulundu.

Gündeme dair açıklamalar yapan Özel, son günlerin tartışma konusU olan sokak köpeklerinin uyutulmasına ilişkin de fikirlerini paylaştı ve “Tutumumuz net. Bir: Türkiye'de başıboş köpek sorunu vardır. Bu bir güvenlik sorunu haline dönüşmüştür elbette çözülmelidir ancak ekonomi bahanesiyle canları katletmek... Uyutmak diyerek masumlaştırmayın. Uyutmak değil katletmek...” açıklamasında bulundu.

“MALİYETİ KISIRLAŞTIRMAKTAN DAHA PAHALI”

Özel, sokak hayvanlarını öldürme niyetinde olanlara seslenerek, “2020 yılında da bu sorun vardı. Tüm partiler oturduk, çalıştık. Komisyon çalışması yapıldı. Bu kitap net. Popülasyonun düşürülmesi için ne uyutma ne itlaf ne öldürme ne canice bir öneri yok. Bunun altında AKP'nin de MHP'nin de imzası var. 101. sayfasında hayvan hakları fonunun kurulması var. “ ifadelerini kullandı.

Toplayalım öldürelim yaklaşımının bir sonuç vermeyeceğini vurgulayan Özel, “Bir eczacı olarak ötanazi faaliyetini biliyorum. Acı çekmeden öldüreceğiz diyor. Maliyeti kısırlaştırmaktan pahalı. Toplam altı kat maliyet var. Bir bilgisizlik yoksa inanılmaz bir vicdansızlık var.” dedi ve “Feda edilecek bir tek canımız yok. Barınak sayısını artırmak, kısırlaştırma kampanyası başlatmak zorundayız.” ifadelerini kaydetti.

“BÜYÜK BİR HAK İHLALİ VAR”

Yaptığı konuşmada, Gezi Parkı hükümlülerinden de bahseden CHP lideri, gösterilerin iktidarın kullandığı orantısız güçle kötü sonuçlar doğurduğunu ifade etti ve “Bahçeli ile yaptığım görüşmelerde bunun iç hukuk marifetiyle hızla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Büyük bir hak ihlali var. AYM kararına rağmen içeride tutulmaları anayasa ihlalidir. Kendilerine zulümdür. Her birisi orada, her birimizin yerine tutulmaktadır. Bu esaret son bulmalıdır.” söyleminde bulundu.

Özel, “Sayın Bahçeli, 'Gezi'ye hassasiyet, toplumun hassasiyetleri, Erdoğan'a bu hassasiyetleri gözetmeyen diktatörlük sevdalısı' dedi. Bugün ikisi birden Gezi'ye darbe girişimi diyerek olan olaylardan sonra her biri en az üç kez beraat eden arkadaşlarımız içerde tutulmaktadır.” açıklamasında bulundu.

İliç faciası hakkında konuşan Özel, şirketin kapasite artış iznini Murat Kurum’un imzaladığı belgeyi göstererek “ ÇED raporu veriliyor ve facia yaşanıyor. Murat Kurum'un ÇED raporunun altında imzası var. Bilir kişi asli sorumlu şudur diyor ya asli sorumlu bu düzendir, bu düzenden beslenenlerdir. Kuran ve yönetenlerdir.” dedi.

“YANINIZDAYIZ” DEDİ

“Güya bu yıl emekli yılıydı. KYK yurdunda kalacaksın... 65 bin kapasite var. Her 250 emekliden biri kalabilir kapasite nedeniyle. Böyle saçmalıkları bir kenara bırakın.” ifadelerini kaydeden Özel, Emekli Mitingi’nde taşıma belediye işçileri ve CHP örgütlerinin değil yüz bin emeklinin olduğunu belirtti.

Özel, emeklilere seslenerek “Yanınızdayız, arkanızdayız. Siz hakkınızı alana kadar biz durmayacağız.” dedi ve birinci parti olmanın verdiği sorumlulukla hep birlikte yürüdüklerini ifade etti.

CHP lideri, yaptığı konuşmanın sonunda, bu pazar günü Rize’de olacaklarını iletti ve “Çay üreticisinin bıçağı kemiğe dayandı. Çay emekçileri için Rize'de olacağız. Milli servetimiz çayı konuşacağız. “ ifadelerini kullandı.

Hakkaniyetli bir taban fiyat için mücadeleye destek vereceklerini vurgulayan Özel, “Haziran Pazar günü Rize Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. Türkiye'nin bütün demokratları bu büyük mücadeleye destek vereceğiz.” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.