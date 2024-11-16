Özgür Özel'den genç teğmenlere destek: O teğmenler Atatürk’ün askeridir, Trikopis’in askeriyiz mi diyeceklerdi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak yemin eden teğmenlere ihraç talebine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu kararın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir. Trikopis’in askeriyiz mi diyeceklerdi? "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Hocanız gibi… "dedi.

Kara Harp Okulu'ndaki ettikleri kılıçlı yemin nedeni ile 2 yeni mezun teğmenin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine tepkiler ardı ardına geliyor. CHP lideri Özgür Özel de genç teğmenlere destek vererek, gönderilen tebligatlara sert tepki gösterdi.

İKİ TEĞMENE KESİN İHRAÇ TALEBİ

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yeni mezun teğmenlerin protokolün alandan ayrılmasından sonra "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıp kılıçlarla yemin etmesi gündeme oturmuştu. Olayın ardından iktidar kanadından da pozitif açıklamalar yapılsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından genç teğmenler hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya TSK'dan kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: 'NE ZAMANDIR SUÇ SAYILIYOR'

Olaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel şu ifadeleri kullandı: "Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kabul edilemez. Bu ülkede Atatürk'e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk'ün askeridir.Trikopis'in askeriyiz mi diyeceklerdi? "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Hocanız gibi… Siyasi iradenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürüklediği bu fahiş hatadan bir an önce dönülmelidir. Aksi durumda tarih önünde bu kararın altında kalacaklardır.