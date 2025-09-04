Özgür Özel'den Gürsel Tekin'in randevu talebine flaş yanıt!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündemdeki gelişmlere ilişkin açıklama yapan CHP lideri Özel, İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve Özgür Çelik'in görevden alınarak yerine Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasına yönelik konuştu.

RANDEVU TALEBİNE YANIT

Gürsel Tekin'in randevu talebine ilişkin konuşan Özel, "Gürsel Tekin’e randevu veririm. Ama ben kayyıma randevu veremem. O, asliye hukuk mahkemesinin kararını tanımak olur" dedi.

Gürsel Tekin'in kayyum kararı sonrası "Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu?" ifadelerine yönelik Özel, "Ne cenazesi, bırakırsa kokacakmış. Herkes ağzından çıkan lafın nereye gittiğini görecek. Ortada bir adalet ve demokrasi cenazesi var. O cenazeyle mücadele edeceksen gel birlikte edelim" dedi.

"ARTIK PARTİMİZİN ÜYESİ DEĞİL"

Gürsel Tekin'in CHP'den ihraç edildiğini vurgulayan Özgür Özel "Mahkeme karar almış, kurultayı iptal etmiş. Bu görevi kabul eden kişiyi ben geçmişte birlikte görev yaptığımız kişiden ayırırım. Bu karara bir parti üyesi lazım. Bunu kabul etmemek lazım. Ben kabul ettiğini duyduğum anda ‘Partiyle ilişkisini keselim’ dedim. Tedbirli olarak disipline verdik. Şimdi YDK savunmasını alacak. İtiraz edebilir. Ama Gürsel Tekin, artık partimizin üyesi değil" dedi.

