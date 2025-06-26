Özgür Özel'den Halk TV'nin karartılmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, RTÜK tarafından Halk TV'ye verilen karartma cezasına tepki gösterdi. Ece Üner'in sunduğu Halk Ana Haber'e bağlanan Özel, cezayı, "Halk TV'nin kurumsal kimliğini, sahibini değil doğrudan halkın haber alma hakkını, muhalefetin sesini duyurmasını, insanların iftiralardan ya da bunlara verilen cevaplardan haberdar olma hakkına yönelik saldırı" olarak tanımladı.

Özel, tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

"Ben bugün Brüksel'deyim ve gün boyunca temaslardaydık, bir yandan da kulağımız Ankara'daydı. Tabi halk TV'ye verilen bu ceza bir yandan, ikinci aynı suçtan diyeyim artık, olunca üçüncüsünde de lisans iptali söz konusu olunca artık. Tehdidin en ileri boyutuna geldi. İdari yargı, yürütmeyi durdurma, cezanın iptali gibi bizim de umutlu olduğumuz ve bu kadar haksız bir kararın geri döneceğini düşündüğümüz bir yargı süreci olacak.

Onu dışlamadan söylemek isterim ama hem Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na geçtiğimiz günlerde çıkartılan tutuklama kararı, hem RTÜK'ün Halk TV'ye tüm hasmane tutumları… Bunun yanı sıra, iktidara yakın kalemlerin bir takım televizyon programlarının konuklarını sürekli Halk TV'yi işaret ediyor olmaları aslında Halk TV'nin kurumsal kimliğini, sahibini değil doğrudan halkın haber alma hakkını, muhalefetin sesini duyurmasını, insanların iftiralardan ya da bunlara verilen cevaplardan haberdar olma hakkına yönelik saldırı.

Tabi 30 Haziran meselesi yaratılan atmosfer üzerinden bakarsak, ben kendi kişisel görüşüm olarak 30 haziran meselesinin bir sonuç değil, süreç odaklı. Yani CHP'yi tartışa üzerine yapılmış bir kurulu olduğunu söylemem gerekiyor. Ve maalesef sonuç alıyorlar."