Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören önceki dönem CHP Genel Başkanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin’i ziyaret etti.

"TÜRKİYE’NİN ONURUDUR"

Ziyaret sırasında Prof. Dr. Mehmet Haberal’a övgülerde bulunan Özel, “Haberal Hoca, Türkiye’nin onurudur” dedi.

Genel Başkan Özgür Özel’i hastane ziyaretinde; Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, önceki dönem rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve CHP TBMM Protokol Müdürü Şükran Kütükçü karşıladı.

Önce Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın çalışma ofisinde bir araya gelerek sohbet eden ikili, daha sonra birlikte Hikmet Çetin’in tedavi gördüğü odaya geçti.

Mehmet Haberal ve Özgür Özel

Çetin’e geçmiş olsun dileklerini ileten Genel Başkan Özel, “Bir an önce iyileş ki, mitinglerde birlikte otobüsün üzerine çıkalım. Sizin varlığınız bana güç ve onur veriyor” diyerek moral verdi.

Ziyareti sırasında hastane çalışanlarıyla da sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Özgür Özel, daha sonra hastaneden ayrıldı.

“TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA AÇILAN AYDINLIK KAPISIDIR”

Ziyaretin ardından Prof. Dr. Haberal'ın Türkiye için önemini vurgulayan Genel Başkan Özel, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Prof. Dr. Mehmet Haberal, yalnızca bir hekim değil; aynı zamanda Türkiye’de modern tıbbın gelişimine yön vermiş öncü bir bilim insanıdır. Özellikle organ nakli alanında gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki operasyonlar, Türkiye’yi bu alanda uluslararası saygınlığa taşımıştır. 1975 yılında ilk böbrek naklini gerçekleştiren Haberal, kısa sürede Türkiye'nin bu alandaki yasal ve etik altyapısının da şekillenmesine katkı sağlamış ve başarılarını dünyanın zirvesine taşımıştır. Ancak vizyonu yalnızca tıp dünyasıyla sınırlı kalmamıştır. 1993 yılında kurduğu Başkent Üniversitesi, onun eğitime, özgür düşünceye ve bilimsel üretime verdiği değerin somut bir yansımasıdır. Bugün bu üniversite, onun ilkeleri doğrultusunda hem Türkiye'de hem de dünyada örnek bir yükseköğretim kurumu olarak yoluna devam etmektedir.”

“Dünyayı Ankara'da Buluşturacağız”

MESOT'UN 19. KONGRESİ 5-7 KASIM'DA

Görüşme sırasında Prof. Dr. Mehmet Haberal, 5-7 Kasım 2025'te Ankara'da gerçekleştirilecek olan Ortadoğu Organ Nakli Derneği’nin (MESOT) 19. Kongresi hakkında Genel Başkan Özel'e bilgi verdi.

Prof. Dr. Haberal, kongrenin önemini ve Türkiye’de organ naklinin 50. yılına denk gelmesinin yarattığı gururu şu sözlerle anlattı:

“Bu kongreye Türkiye’nin başkenti Ankara’da ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. MESOT’un kuruluşundan bu yana temel hedefi; organ nakli alanında araştırma ve eğitimi teşvik etmek, iletişim ve iş birliği için bir ortam yaratmak olmuştur. Kasım ayında dünyayı Ankara’da buluşturacağız. 2025 MESOT Kongresi bizim için özel bir anlam taşımaktadır; çünkü aynı zamanda Türkiye’de organ naklinin 50. yılını kutluyoruz. 3 Kasım 1975 tarihinde, ekibimiz tarafından bir anneden 12 yaşındaki oğluna yapılan ilk başarılı canlı vericili böbrek nakli, bu alanda ülkemiz adına bir milat olmuş ve kronik organ hastalığı olan milyonlarca insan için umut ışığı yakmıştır. MESOT 2025 Kongresi ile bu etkileyici tarihin bir parçası olarak Ankara’da bu onuru yaşayacağız.”