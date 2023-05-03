Seçim zamanı yaklaştıkça yapılan açıklamaların dozu ve şiddeti artıyor.

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet İttifakı'nı terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle suçlaması ve son zamanlarda 'Öcalan'ı serbest bırakacakları' yönünde söylemleri olduğu iddialarına CHP'li Özgür Özel sert tepki gösterdi.

Bu tarz söylemlerin iftiradan öteye gitmediğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümet cehpesinden ortaya atılan bu iddialara hodri meydan dedi ve "Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacağız diyen bir parti yetkilimizin videosunu gösterin siyaseti bırakacağım" şeklinde konuştu.

İddia edilenin aksine bu ithamlara çarpıcı bir gerçekle yanıt veren Özel, AKP'nin bir tanesi 2006 yılında olmak üzere Öcalan'ı serbest bırakmak amacıyla Meclis'e kanuni düzenlemeler sunduğunu söyledi.

CHP'li isim bu kanuni düzenleme tekliflerinin partilerinin itirazları üzerine geri çekildiğini belirtti.