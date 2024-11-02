Özgür Özel’den iktidara çarpıcı çıkış: Fetullah Gülen hayatta olsaydı…

2 Kasım Cumartesi günü, Özgür Özel, İstanbul'da partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda “Demokrasi Mücadelesiyle İktidara Yürümek” oldu. Açış konuşmalarıyla başladı. Basına açık olan programda, ilk olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuştu.

Özgür Çelik'in ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katılımcılara hitap etti.

İmamoğlu’nun ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’de bir takım açıklamalarda bulundu.

“UZANAN ELİ ÇEKMEK KONUSUNDA KARARLIYIZ”

"Esenyurt'ta yapılan, İstanbul'daki seçmenin iradesine uzanan eli çekmek konusunda sonuna kadar kararlıyız.” diyen Özel, “Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanı, bundan 7-8 ay önce devlete başvurdu ve dedi ki, Esenyurt'ta partimden aday olmak istiyorum. Adaylığa uygun muyum? Devlet de ona temiz kartı verdi. Devlet Esenyurt'a da dedi ki, 'Bu adaylardan birini seçebilirsin. Bunların terörist olmadığına ben kefilim.' Esenyurt'ta her iki kişiden biri de Ahmet Özer'i seçti.” dedi.

“MİLLETTEN ALAMADIKLARINI KAYYUMLA ALIYORLAR”

Esenyurt'un üstünde gelecekleri çalınmış insanlar olduğunu söyleyen Özel, “Bu Esenyurt'u bir daha alamadılar ve alamayacaklar. İstanbul'u da öyle... O nedenle bunları yapıyorlar. Milletten alamadıkları yetkiyi kayyumla, haksız hukuksuz anayasaya aykırı şekilde ele geçirmeye çalışıyorlar. Bükemedikleri bilekleri devlet imkanlarıyla kırmaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL, ERDOĞAN ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Erdoğan üzerinden örnek veren Özel, “Erdoğan okuduğu bir şiir nedeniyle siyasi yasak aldığında, birilerini kışkırtmak için 'muhtar bile olamaz' denilen kişiye bu yapıldığında CHP buna karşı durmuştur. Erdoğan'a alan açmak için Siirt'teki milletvekilleri istifa ettirilip ne tesadüftür ki o şiirin okunduğu seçimlerde Erdoğan milletvekili ve ardından başbakan olmuştur. AKP, kendisine yapılan yasaktan güç alan ama şimdi de kendisi aynı muameleyi gösteren bir anlayıştır.” şeklinde konuştu.

“DAHA KARAR ALMADAN SEN KAYYUM MU BELİRLİYORSUN”

Daha mahkeme kararını vermeden basında yazılmasına tepki gösteren Özel, 'Oraya buraya kayyum atıyoruz' diye. Daha karar almadan sen kayyum kişisini belirliyorsun. Bunun hukuk devleti olduğunu savunan İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, siz kötücül bir oyunun içinde seçilmiş rolü üstlenenlersiniz." dedi.

“FETHULLAH GÜLEN HAYATTA OLSA GELİR OMZUNUZDAN ÖPER”

Ahmet Özer’in evine yapılan operasyonda ekiplerin tavırlarına dikkat çeken Özel şunları söyledi:

“Sabah 5'te adamın eşiyle kaldığı odaya dalıp kadını ittiriyorlar biz uyandırırız diye. Bu tavır sadece canlı bomba olması durumunda yapılır, sordum öğrendim. Böyle bir tacizi yapamazsınız. Çağırsan adamı, evi belli kim olduğu belli... Sabah gitsen avukatlarla arama yapsan, suçlamana ilişkin bir kanıt ele geçirsen... Ama yok. Fethullah Gülen hayatta olsa gelir omzunuzdan öper. 'Biz bile bu kadarını yapmadık' der. AKP'nin Gülen geçmişine baksak, 2016'dan önce telefon görüşmelerine baksak grup kuracak sayıyı bulamazlar.

“BİR KUMPASIN PARÇASI OLABİLİYORLAR”

Ahmet Özer'e kayyum atadıklarını bildirdikleri yazının ilk paragrafında 'PKK terör örgütü üyesi olması suçundan tutuklanan' yazmışlar.’ diyen Özel, “Yahu iddiasıyla diyeceksin, iddia ile tutuklandı bu adam. Ne olup olmadığını da göreceğiz iddianameyi bekliyoruz. Bir de İçişleri Bakanısın. Hepimizin canı buna emanet. Ve bir kumpasın parçası olabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL'A KOŞ KATLİAM YAPACAKSIN AKIN”

Erdoğan’a seslenen Özel, “Barış Pehlivan'ı, Barış Terkoğlu'nu, Murat Ağırel'i, Merdan Yanardağ'ı koydun. Orada şimdi Can Atalay'ı, Osman Kavala'yı, Tayfun Kahraman'ı haksız yere hukuksuz yere tutuyorsun’ dedi. Özel, “Şimdi bunu yapınca millet bunlar 'terörist' mi diyecek. Sen İlker Başbuğ'a terör örgütü başı demiş adamsın. Şimdi de başka Zekeriya Öz bulmuşsun, aynı oyunu çeviriyorsun. Akın Gürlek, seyyar giyotin, adaletin boynunu kesendir. Canan Kaftancıoğlu'na yasak getiren Akın Gürlek, Hrant Dink davası Akın Gürlek, Sırrı Süreyya davası Akın Gürlek. Hepsi başka mahkemede davalar. Hepsinde bunu koşturuyorlar. Hadi Ankara'da yasak getir Akın, İstanbul'a koş katliam yapacaksın Akın."

"BEBEKLER KATLEDİLİYOR, ÇOCUKLAR AÇ YATIYOR… BUNLAR KONUŞULMASIN İSTİYORLAR"

Gündemin iktidar tarafından hep değiştirildiğini söyleyen Özel, bu tartışmaların neden yaratıldığını bildiğini açıkladı. Özel, “İsrail bize saldıracak diye Mecliste algı yaratıyor. Ekonomik kriz konuşulmasın diye, millet aç yoksul bu duyulmasın diye neler anlatıyor. Bebekler katlediliyor, çocuklar aç yatıyor bunlar konuşulmasın istiyor. 'Bırakın şimdi bunları konuşmayın' diyor. Bizim asıl vazifemiz hiçbir gündemi ıskalamadan konuşmak, milletin gerçek gündemini kaçırmadan konuşmaya and olsun. Bunu yapacağız ancak 'başkanlarına kayyum atanmış bir şey demiyorlar' denmesine de izin vermeyeceğiz, denge kuracağız. Şeffaf olacağız, samimi olacağız, toplumsal mutabakat oluşturacağız. Burada en önemli kısımlardan biri şehit ve gazi ailelerine karşı bir yerde durmamak olacak. Onların teminatı biziz." şeklinde konuştu.