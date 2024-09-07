Özgür Özel’den iktidara erken seçim teklifi. Tarih verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara erken seçim çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aday olabileceği şekilde yakın bir zamanda erken seçime gidilmesi gerektiğini ifade eden Özel, "Toplumdaki erken seçim beklentisi, seçimden hemen sonra yüzde 25 civarındayken, bugün anketlere göre bu oran yüzde 50'yi aşmış durumda "diyen Özel, "Koşullar, erken seçimi kaçınılmaz hale getirecek. Ülkenin mevcut yönetimle dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır. 2025 Kasım'da bizim karşımıza çıkmaya varsanız CHP burada" dedi.

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5 ayda 9 tematik miting yaptıklarına işaret eden Özel, “Her mitingimiz daha kalabalık, coşkulu, katılan kitle daha tepkili durumda. Bu durumda bizim CHP olarak geçim olmazsa seçim olur dememiz boşuna değildir” ifadelerini kullandı.

“DÖRT YIL DAHA BEKLEYECEK SABRIMIZ YOK”

Özel, “Bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yok. Millet artık CHP'nin iktidar olmasını beklemekte. Bunun için biz şunu söylüyoruz, gelecek sene kasım ayı 5 yıllık dönemin ortasıdır.

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İnat eder, 2,5 yıl daha durursa bir daha aday olamaz. 2,5 yılı geçirmeden çıkarım derse biz Meclis'te kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya hazırız. Eğer varsanız kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım. 2025 Kasım'da bizim karşımıza çıkmaya varsanız CHP burada” şeklinde konuştu.