Özgür Özel'den iktidara 'kapalı oturum' çıkışı: Bunun hesabını çok ağır sorarız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlara seslendi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, artan kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için çağrı yaptı.

Suçluların serbest dolaşmasına dikkat çeken Özel, şunları söyledi: “Kadınları katlediyorlar. Canice cinayet işliyorlar. Neden? Çünkü cezasızlık kültürü var. Bir kapıdan sokuyorsun, öbür kapıdan çıkıyorlar. Maalesef Türkiye’nin övünç kaynağıydı İstanbul Sözleşmesi… Kadına karşı şiddet içindi. Kadın cinayetlerini azaltmak içindi. İstanbul Sözleşmesi onaylandığı yıl kadın cinayetleri baş aşağı gitti. Bir gecede buradan çıktılar. Sayın Erdoğan, sen devleti kadınların arkasından çektin. Katillere cesaret veriyorsunuz. Kadına karşı şiddete yol veriyorsunuz. Türkiye’deki bütün kadın siyasetçilerin AK Parti’dekiler de dahil inisiyatif alması ve Türkiye’nin yeniden İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmesinin çağrısını yapıyorum. Bu sorunu çözün. Devleti kadının arkasına dimdik koyun. Bu cinayetleri hep beraber bitirelim."

Özel, TBMM’nin yarın yapacağı İsrail’le ilgili gizli oturumuna ilişkin de konuştu.

"LAFIN ALTINI DOLDURMAZLARSA..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmada "İsrail'in bir sonraki hedefi biziz" açıklamasını hatırlatan Özel, "Yarın, sakın ha sakın, bildiklerimizi bize anlatıp, havanda su dövüp ‘Tehlike var, olabilir’ deyip Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı ağzıyla söylenen lafın altını tane tane doldurmazlarsa, oturum gizli söyleneni söyleyemem. Ama söylenmeyeni ifşa ederim" şeklinde konuştu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yarın Meclis’te bizim çağrımızla bir gizli oturum yapılacak. Sebebi şu, ülkenin Cumhurbaşkanı hepimizin gözünün içine baka baka Meclis kürsüsünden ‘İsrail’in bir sonraki hedefi biziz’ dedi.

"CHP BU NUMARAYI YUTMAZ"

Ona Netanyahu cesaret edebilir, ne dünyanın en akılsızları buna kalkışabilir. Ama bir şey var. Bir korku yayarak insanları ‘Evet açsın, yoksulsun, işsizsin ama, tehlike büyük İsrail saldıracak. Beni desteklemelisin’ demekse hesap CHP bu numarayı yutmaz. Geçmişte yaptığın oyunlara gelmez.

"AMA SÖYLENMEYENİ İFŞA EDERİM"

Yarın Meclis’e çağırdık. Kapalı oturum yap dedik. Kendi gelmiyor, gelmeli. Bakanları geliyor. Gelsinler. Gizli oturumun 10 yıl gizliliği var. Eğer yarın bize İsrail saldırısının kapıda olduğunu, bir sonraki hedefin Türkiye olduğunu anlatırlarsa gereğini yaparız susarız.

Ama yarın, sakın ha sakın, bildiklerimizi bize anlatıp, havanda su dövüp ‘Tehlike var, olabilir’ deyip Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı ağzıyla söylenen lafın altını tane tane doldurmazlarsa, oturum gizli söyleneni söyleyemem. Ama söylenmeyeni ifşa ederim.

"BUNUN HESABINI ÇOK AĞIR SORARIZ"

Kimse bizi İsrail tehdidiyle korkutup televizyonlarda savaş konuşturup, yoksulluğu, emekliyi, asgari ücretliyi, depremzedeyi, çiftçiyi, işçiyi konuşmamamızı beklemesin. Bunun hesabını çok ağır sorarız."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İsrail’in hedefinde Türkiye de var” açıklamasının ardından CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kapalı oturum yapılmasını istemişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP’nin talebiyle ilgili "İsrail’in yayılmacı politikaları ve Türkiye’nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir." açıklamasını yapmıştı. Bu doğrultuda TBMM Genel Kurulu’nda İsrail’in saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili 8 Ekim’de kapalı oturum düzenlenecek.

Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bilgilendirme yapacak.