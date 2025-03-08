Özgür Özel'den iktidara Lazkiye çağrısı: "Katliam endişesi kaygı yaratmaktadır"

Düzenleme: Kaynak: AA
Özgür Özel'den iktidara Lazkiye çağrısı: "Katliam endişesi kaygı yaratmaktadır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de son günlerde meydana gelen olayları yakından takip ettiğini ve üzüntü duyduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de son günlerde meydana gelen olayları yakından takip ettiğini ve üzüntü duyduğunu ifade etti. "Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelen şiddetin sonucunda sivil kayıpların artması ve azınlıklara yönelik katliam endişesi bütün vatandaşlarımızda büyük bir kaygı yaratmaktadır" diyen Özel, hükümeti etkin davranarak sivil kayıpların önlenmesi için Şam yönetimi nezdinde sonuç alıcı girişimlerde bulunmaya davet etti.

Özel, Suriye'de son günlerde meydana gelen olaylara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye’de son günlerde meydana gelen olayları yakından ve üzüntüyle takip ediyoruz. İktidarın Suriye'de zafer söylemi etrafında oluşturduğu yalancı bahar havasının dağıldığı ve çatışmaların yeniden alevlendiği görülüyor. Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelen şiddetin sonucunda sivil kayıpların artması ve azınlıklara yönelik katliam endişesi bütün vatandaşlarımızda büyük bir kaygı yaratmaktadır.

Türkiye, 2011’de başlayan Suriye İç Savaşı’nda Suriye’den sonra en fazla etkilenen ülke olmuştur. Çatışmaların derinleşmemesi için ülkemizin kardeş Suriye halkının tamamıyla dayanışma içinde bulunması gereğini hatırlatıyorum. Suriye’ye yakın coğrafyadaki Alevi vatandaşlarımızın akrabalarının durumları ile ilgili duydukları endişeyi aynen paylaşıyor, bu konuda yetkililerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bu konuda daha etkin davranmaya, sivil kayıpların önlenmesi için Şam yönetimi nezdinde sonuç alıcı girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz."

Son Haberler
Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Arjantin'de sel felaketi: 6 kişi hayatını kaybetti
Arjantin'de sel felaketi: 6 kişi hayatını kaybetti
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Geçmiş 145 yılın en sıcak 7 Mart'ı yaşandı
Geçmiş 145 yılın en sıcak 7 Mart'ı yaşandı
Bakırköy'de özel hastanenin faaliyetleri durduruldu
Bakırköy'de özel hastanenin faaliyetleri durduruldu