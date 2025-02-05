Özgür Özel'den iktidara zehir zemberek sözler. 'Bu ne korkuymuş arkadaş...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin yıldönümü sebebiyle konteyner kentleri ziyaret etti.

Özel'e gazeteciler İmamoğlu hakkında istenen siyasi yasak ve hapis cezası hakkında görüşlerini sordu.

Özel, "Ekrem İmamoğlu’na hem hapis cezası tehdidi hem de siyasi yasak talebi var. Bu ne korkuymuş arkadaş!" ifadelerini kullandı.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu hakkında hızla iddianame hazırlamasını eleştirerek, "Belediye başkanım Ahmet Özer 100 gündür iddianame bekliyor. Madem yazabiliyorsunuz, 100 gündür niye bekletiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"BİZİM DAHA ÇOK ACELEMİZ VAR"

İddianamenin 15 gün içinde hazırlamasından ifade eden Özel, "Akın Gürlek’in bu kadar acelesi varsa, bizim ondan daha çok acelemiz var. Bir an önce adayımızı belirleyip erken seçim sandığını getireceğiz" dedi.

Partisinin birlik içinde olduğuna dikkat çeken Özel, "Mansur Yavaş da, Ekrem İmamoğlu da, bütün büyükşehir belediye başkanlarımız da omuz omuza. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep birlikteyiz" dedi.

Deprem bölgelerindeki sorunlara da dikkat çeken Özel, "Bu çocuklar internetsiz, okulsuz kaldı. Kantinde tost 25 lira, çocuklar alamıyor. Bu iktidarın artık iktidarda kalmaması lazım" diye konuştu.

"İMAMOĞLU'NA GÜÇ VERMEKTEN BAŞKA İŞE YARAMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Akın Gürlek gibi bir adalet celladıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na saldırırsan, sonucu olur. Bu yaptıkların Ekrem İmamoğlu’na güç vermekten başka bir işe yaramaz" dedi.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A HADDİNİ BİL

Özel, Erdoğan’ın CHP’yi terör örgütlerinin sloganını kullandığı iddiasına da yanıt verdi. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisidir. O partiyi terör örgütüyle aynı cümlede kullanmak hadsizliktir, haddini bil!" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel tam olarak şöyle konuştu:

Zamanda konteyner kentlerdeyiz. Daha biraz önce teyze bana böyle yapıp “İmamoğlu’na sahip çık” diyordu. Geldik burada haberi aldık. Benim de dinleyici olarak ve konuşmacı olarak bulunduğum Toplum Politikaları Vakfı’nda, Sayın İmamoğlu’nun, “Biz bugün evladımıza” o gün için söylediği kişi, Gençlik Kolları Genel Başkanımızı, Cem Aydın’ı sabah 8 polisle kapısına dayanmışlardı. “Evlatlarımıza bunu yapıyorsunuz. Biz sizin evlatlarınıza bunu yaşatmayacağız. Sizin evlatlarınız böyle muamele görmesin diye bu iktidarı değiştireceğiz.” dedi diye, cümlenin içinde evlat geçiyor diye benim, benim çocuklarıma, ailemi tehdit etti diye Akın Gürlek soruşturma başlatmıştı.

Bakın, benim belediye başkanım Ahmet Özer 100 gündür iddianame bekliyor. 100 gündür. Ve 100 gündür iddianamesi yazılmadı. Ne zaman yazılacağı belli değil. Ama herhalde bir hafta içinde mi? Bir hafta içinde. Ne kadar oldu? Konuş… 5 gün. 5 gün, 5 gün içinde iddianame yazılıyor. Bu neyin acelesi? Koskoca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başka hiçbir işi yok, 5 günde iddianame yazıyor. Madem yazabiliyorsun, 100 gündür Ahmet Özer’i niye iddianame bekletetiyorsun? Çünkü onunkini yazarsa ceza almayacağı belli.

Suçu yok. Uyduramadılar bir şey. Ama Ekrem İmamoğlu’na hem hapis cezası tehdidi hem de bir siyasi yasak talebi diye. Bu ne korkuymuş arkadaş ya? Bu ne korkuymuş? Bir de bazıları zaman zaman diyor ki, “Geçtiğimiz hafta” birkaç ay öncesine kadar “CHP’de aday tartışması sona ermelidir” diye. Biz de adayımızı belirleyeceğiz diye yola çıkmışız.

Ön seçim kararı almışız. Toplum ayağa kalkmış, parti ayağa kalkmış, büyük bir heyecan var. Bize bazıları da medyadan, oradan buradan “Niye acele ediyorsunuz?” Benim Akın Gürlek’ten daha çok acelem var çünkü.

Akın Gürlek’in bu kadar acelesi varsa benim ondan daha çok acelem var. Bir an önce adayımızı belirlemek, erken seçim sandığını getirmek durumundayız. Ve şunu söyleyeyim. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ekrem İmamoğlu’na da, Cumhuriyet Halk Partisi’ne de asla ve asla mani olamayacaklar.

Mutlaka iktidara geleceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz. Mansur Yavaş da, Ekrem İmamoğlu da, bütün büyükşehir belediye başkanlarımız da omuz omuzadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kol kola, omuz omuza hep birlikteyiz.

Bakın, bu çocukları “1 yıl içinde evinize kavuşturacağız” diye oy isteyenler bunları bu konteyner kentlerde unuttu. Bir dokunuyoruz bin ah işitiyoruz. Bu çocukların hepsi “İnternetimiz kapandı.” diyor. “Okula gidemiyoruz.” diyor. Kantinden biraz önce kendimizi zor tuttuk. Kantinde tost 25 lira, hiç almadım daha diyor.

Böyle artıyor Özgür Amca fiyatları.” diyor. Videosunu çekti arkadaşlar. “Hiç almadım daha ben tost.” diyor. “Evden bir şey veriyor annem yanıma” diyor. Bu çocuklar bunları çekmesin diye, bu insanlar burada kalmasın diye, bu iktidarın artık iktidarda kalmaması lazım. Onun için biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Akın Gürlek de bundan dolayı paniğe kapılmış, 5 günde iddianame yazıyor. Akın Gürlek’in bu kadar acelesi varsa Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha çok acelesi var arkadaşlar. Zaten kararlıydık, şimdi daha kararlıyız.

El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz bakalım. O seyyar giyotine de söylüyorum. Adaleti katletmek için senin kadar mobilize, senin kadar gezdirilen bir hakim yoktu. Gittin siyasete girdin, bakan yardımcısı oldun, şimdi döndün cumhuriyet başsavcısı oldun, yine adli, adaleti katlediyorsun. İnsan birazcık vicdanlı olur ya. Yıllar sonra, yıllar sonra tarihe böyle mi geçeceksin?

Sayın Erdoğan’a söylüyorum, yarın buraya gelecek, buranın sesini duy, dertlerini dinle. Bir de şunu duy. Akın Gürlek gibi bir siyah, adalet cellatıyla bu milletin seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na saldırırsan sonucu olur.

Nasıl sen aldığın bir cezadan sonra millet senin mağduriyetine ve seni cezalandıranlara karşı pozisyon aldı, senin mağduriyetine kıymet verdi, bu yaptıkların Ekrem İmamoğlu’na güç vermekten, milletin gönlündeki yeri güçlendirmekten başka bir şey yapmaz.

Bu iktidarı er ya da geç değiştireceğiz ve bu sene içinde bu milletin önüne eninde sonunda o sandığı getireceğiz. Ben buranın psikolojisinden dolayı ben bütün gün asla ve asla siyaset konuşmadım. Ama ne deprem dinliyorlar, ne yas dinliyorlar. Ne acelesi varmış ya? 5 günde değil de 10 günde yazsan, haftaya pazartesi yazsan ne olacak? Bütün milletvekilleri bölgede, bütün belediye başkanları bölgede. İzmir’in bütün belediye başkanlarıyla buradayız.

O bizim belediye başkanlarımıza saldırmaya çalışıyor. Yazıklar olsun, daha başka bir şey deme. Talimatla yaptığını mı düşünüyorsunuz? Sen talimatız yaptığını mı düşünüyorsun? Efendim, Allah aşkına ya! Talimatız yapabilir mi ya? Adamın İstanbul’a gidişi talimat. “Akın, sana İstanbul’da ihtiyacım var.” deyip yollamış. Daha önce yargıçtı bu adam. Katletmediği siyasi kalmadı. Ankara’ya aldı ödüllendirmeye, onun kadar elverişli bir aparat bulamamış, tekrar yolluyor.

Bir savcı, bir hakim, milletvekili adayı olsa siyasete girdin diye görevine dönemiyor. Bu adam bakan yardımcısı olmuş, siyasi, İstanbul’da adaletin başına koyuyorsun. Olacak iş değil. Talimat değil, talimatın daniskası. Daniskası. Efendim, bir de bu yaşananlar sonrası bir sloganı dile getirmiştiniz. Dün grup toplantısında da o sloganı söylediniz. Az önce Cumhurbaşkanı’nın açıklaması oldu. “Polisin, askerin elinde kanı olan marjinal örgütlerin sloganıyla kendilerini avutuyorlar. Gazinin partisini marjinallerin aparatı yaptılar.” dedi. Bertolt Brecht’in şiiri. Allah’ın cahili ne Brecht’i bilir, ne şiiri bilir, ne sanat bilir, ne kültür bilir. Bütün dünyadaki, bütün dünyadaki mücadele eden sendikaların da, meslek örgütlerinin de, sosyal demokrat siyasi partilerin de sık sık kullandığı bir şiirdir.

Türkiye’de de mücadelenin sembolü olmuştur. Buradan terör örgütü çıkarmak ancak ve ancak Recep Tayyip Erdoğan’a nasip olur. Bizim elimizde hiç kan yok. Tertemiz. Alnımız açık, elimiz temiz. Elinde bu milletin kanı olanlar kandan bahsetmesin. Bu milletin, deprem bölgesinde ölenlerin kanı 21 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin elindedir. 7 Haziran’da iktidarı kaybedip 1 Kasım’a kadar Türkiye’nin dört bir yanında hayatını kaybedenlerin kanı o dönemde iktidarda olanların elindedir. Berkin Elvan evladımızın kanı ellerinde olanlar bize dönüp de kanlı terör örgütünden bahsetmesin.

Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisidir. O partiyi terör örgütüyle birlikte aynı cümlede kullanmak hadsizliktir, haddini bil!