Özgür Özel'den İmamoğlu'na açılan soruşturmaya sert tepki!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma iddiaları üzerine açılan soruşturmalara sert tepki gösterdi. Özel, "Bu Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar çekildiklerini, ne kadar korktuklarını gösterir." dedi.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime dün başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı. İmamoğlu’na çağrı kağıdı gönderildi. İmamoğlu'nun 26 Şubat'ta ifade vermesi bekleniyor.

ÖZEL: BU NE KADAR KORKTUKLARINI GÖSTERİR

İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilişkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar çekildiklerini, ne kadar korktuklarını gösterir. Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için 5 tane siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi 6'ıncı defa diplomayla açtılar. Altı ok kazanacak. Ekrem İmamoğlu ve Türkiye kazanacak." dedi.