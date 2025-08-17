"Özgür Özel’den İmamoğlu’na büyük kötülük!" Ünlü gazeteci açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, tutuklu iş insanı Murat Kapki’ye AK Partili avukat Mücahit Birinci tarafından 2 milyon dolar karşılığında sahte ifade imzalatılmak istendiği yönündeki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Özel, Kapki’nin bu teklifi reddettiğini ve “iftira atamam” diyerek belgeyi imzalamadığını belirtti. Ancak gazeteci Levent Gültekin, Özel’in bu açıklamayla farkında olmadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na zarar verdiğini iddia etti.

Gültekin, Kapki’nin önceki ifadelerinin bu açıklamayla daha güvenilir hale geldiğini ve ileride mahkemede İmamoğlu aleyhine kullanılabileceğini belirterek, “Muhalefet stratejiyle hareket etmeli” dedi. Özel’in ani refleksle yaptığı bu çıkışın, operasyonların başından beri İmamoğlu’na verilebilecek en büyük zararı verdiğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Özel’in iddiaları sonrası konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında şöyle konuştu:

Murat Kapki denen adam yani Özgür Bey'in referans aldığı adam Büyükşehir Ekrem İmamoğlu operasyonuyla gözaltına alınmış bir iş adamı. Reklam işlerini yapıyor. Bu iş adamı 1 buçuk ay önce gitmiş itirafçı olmuş yeterli bulmamışlar. Tekrar gitmiş yeni bir ifade daha vermiş, yine yeterli bulmamışlar. En son bundan 20-25 gün önce somut deliller göstermiş. Savcılık bunu da yeterli bulmamış. Bu arkadaşı serbest bırakmamış. Bu da anladığım kadarıyla her ifadede serbest kalmayı umduğu için sonuç alamıyor. Dönüyor bunun üzerine AK Parti'li Mücahit Birinci ile bir bağlantı kuruyor. Güya onun anlattığına yani Özgür Bey'in anlattığına göre Mücahit Birinci de bunun önüne 1 buçuk sayfalık bir metin koyuyor. Eğer bunları söylersen serbest kalırsın diyor. Özgür Bey bu açıklamaları yaparken şöyle bir cümle etti benim aklım hayalim almadı.

ÖZGÜR ÖZEL YANLIŞ BİR ALGI YARATTI

Murat Kapki, Mücahit Birinci’ye “ben iftira atamam, bunu vicdanıma sığdıramam. O yüzden ben bu belgeyi imzalamıyorum” demiş. O yüzden bu belgeyi imzalamamış. Bu arada dördüncü itiraftan bahsediyoruz. Yani ana muhalefetin lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun davasının içinin boş olduğunu söyleyen bir adam oradaki bir itirafçının ondan önceki üç tane itirafı duruyor ve dördüncü itirafta Mücahit Birinci’den gelen taleplere "bunlar iftira ben bunlara imza atamadım" deyip imzalamamış diyor. Özgür Bey aslında bunu iltifat ederek anlatıyor. Özgür Bey, farkında olmadan ortaya şöyle bir tablo çıkardı. Bu adamın bundan önceki anlattığı üç ifade iftira değil. Adam o kadar namuslu bir adammış ki meğer hiç iftira işlerine girmiyormuş. Mücahit Birinci ilk defa buna iftira olabilecek bazı taleplerde bulunmuş. Bu da rest çekmiş, “gerekirse içeride yatarım kabul etmem” demiş. O zaman bundan önceki anlattıkları iftira değil miymiş? Şimdi Özgür Bey bir anlamda bundan önceki anlattıklarının iftira olmadığına dair bir algı yarattı.

SAVUNDUĞU DAVAYA BÜYÜK BİR ZARAR VERDİ

Bununla birlikte şöyle bir soru doğal olarak çıkar. Yarın bu adamın iftiraları mahkemede Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine kullanıldığında itirafları sen çıkıp da bunlar iftira dediğinde AK Partililer sana şunu diyecekler. Mücahit Birinci ile ilgili söylediklerine inanıyordun buna niye inanmıyorsun? Doğal olarak diyecekler. Ve burada farkında olmadan kendi savunduğu davaya büyük bir zarar verdi. Mücahit Birinci yapmış mıdır? Yapmıştır, yapmamıştır günahına girmem. Hep diyorum muhalefet stratejidir. Bir taş atıyorum. Kaç kuş ürküteceğim? Kaç tanesi ne zarar göreceğim ne kazanacağım. Murat Kapki'yi bir kaynak alıyorsan yarın mahkeme de kaynak alacak. Ben Murat Kapki itibarlı muamelesi çekeceksen yarın mahkemede çekecek. Adamın İmamoğlu ile ilgili başka ifadeleri var. Orada duruyor. Hem de zehir zemberek. Bunu niye düşünülmez? İmamoğlu’na nasıl zarar verdiğini anlatabiliyor muyum? Bunu söylüyorsun, CHP'nin trolleri bize saldırıyorlar. Benim derdim burada bunu korumak değil ki. Ben istiyorum ki daha az zarar görsün. Bak burada Ekrem İmamoğlu'nu zayıf duruma düşürdü. Durup dururken Murat Kapki’nin itiraflarını makbul bir itirafa dönüştürdü. Getirisi yok ki bunu niye yapıyorsunuz? Bir genel başkanın bunu nasıl düşünemez? Özgür Bey, çünkü ani refleksle hareket ediyor.

İnsan kendini bu duruma düşürmemeli. Biraz zeki, biraz stratejik, biraz akıllı, tepkiden uzak olmalı. Bence İmamoğlu’nun operasyonunun başından beri İmamoğlu’na verilebilecek en büyük zararı verdi. İlk defa itirafçılar içerisinden birinin sözüne bu düzeyde bir itibar atfedilmiş oldu.