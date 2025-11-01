CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel, yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor...

Özel, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) milletvekili Can Atalay'ı ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı da ziyaret ettiğini söyledi.

ÖZEL'DEN 'CASUSLUK' SUÇLAMALARINA TEPKİ

İBB'ye yönelik casusluk suçlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel, "Ekrem İmamoğlu gibi birine ya da diğer arkadaşlarımıza asla yapışacak bir suçlama olmadığı gibi meselenin eğer buradan 'casusluk' çıkarsa bu adı geçen şirkete ihale veren iki bakanlık... Adı geçen şirkete plaket verenler... Yurtdışına veri gitti diyorlar. Bulut hesabından veri tutulmasına 'yurtdışına veri gitti' diyenler konudan bi haber ve fevkalade kötü niyetli bir saldırıyla karşı karşıyayız. Ekrem İmamoğlu'na ve arkadaşlarımıza 'casus' diyenlerin yarın aynı uygulamalarını ispat edeceğimiz kendi dünya kadar partililerini casusluk suçlamasından nasıl kurtaracaklar onu oturup düşünsünler. Nasıl FETÖ'cüler iftiraların ardından girip burada cezalarını çektiler. Tüm iftiracılara geçmişte yapılanları bir kez daha hatırlatmak isterim" dedi.

ERDOĞAN'A "İSTANBUL" YANITI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'un bir kez daha Fetret Devri yaşamasına razı olmadıklarına" ilişkin sözleri sorulan Özel, "İstanbul'u kimin yöneteceğine İstanbullu karar verir. Seçimlerde demokrasi tokadını yediler. Ekrem Başkan'ı türlü iftiralarla alıp buraya (Silivri) koydular. Gelin İstanbul seçimlerini yenileyelim. Sadece İstanbul değil her yerde yenileyelim. Kendine güveniyorsa hodri meydan!" ifadelerini kullandı.