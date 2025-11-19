CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne ziyarete gitti. Ziyaret sonrası basına açıklama yaptı.

Gündemdeki 'İmralı Adası'na gidilecek mi?' tartışmalarına değinen Özel, "Sayın Bahçeli açısından grubu için gurur duyması gerekiyor. İp attığında da ayağa kalkıp alkışlıyorlar, adaya ben gideceğim dediğinde de alkışlıyorlar. Bahçeli'nin sözlerinin muhatabı Erdoğan. Ancak Erdoğan açıklamasında değinmedi. Önce Erdoğan sorumluluk alacak, sonra biz konuşacağız" dedi.

Özel sözlerine şöyle devam etti:

Bahçeli dün söylediklerini Erdoğan'a söyledi. Erdoğan'ın bugünkü konuşmasına baktım cevap göremedim. Ne ada diyor ne İmralı.

Bir süreç yürüyecek. Bu sürecin içinde derenin derinliğini MHP'ye ölçtürecek, kendi hem bu sürecin çözümünden menfaat bekleyecek hem de bırak elini taşın altına sokmayı tamamen kendisini buradan kenara çekecek.

Böyle konforlu bir siyaset alanı bitti Tayyip Bey'in, bilsin. Sorumluluk alacak.

Onlar boğulsun biz burada kuru duralım diyor. Herkes konuşsun biz konuşmayalım, cuma günü kapalı oturum yapıp içeride konuşalım, bunu da millete göstermeyelim. Sonra da bir şey olunca faydası bana olsun, hasarı müşterek olsun. Hesabın bu olduğunu millet görüyor.