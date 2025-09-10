Özgür Özel'den İstanbullulara çağrı! Bu akşamı işaret etti...

CHP'li belediyeler ardı ardına yapılan operasyonlar ile gündeme geliyor. 19 Mart'ta yapılan operasyonlarda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmıştı. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla görevden alınan seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 10 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da Kadıköy İskele Meydanı’nda miting yapacaklarını duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşamki Kadıköy mitingi için çağrıda bulunarak, İstanbulluları davet etti.Özel, "Tarihinde ağır saldırılara uğramış bir parti olarak, milletimizin iradesinden başka bir güce asla inanmadık. Bugün de hiçbir operasyona boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız! Bu akşam, milletimizle birlikte Kadıköy'deyiz!" dedi.