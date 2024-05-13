Özgür Özel'den kendisine 'Cumhurbaşkanım' diyen vatandaşa olay yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 10. yılında Soma Belediyesini ziyaret etti.

Özel, memleketinde büyük bir ilgiyle karşılanırken, bir vatandaşın kendisine "Cumhurbaşkanım" demesi üzerine verdiği yanıt çok konuşuldu.

"BEN CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANIYIM..."

Bir vatandaş, "Hoş geldiniz sayın Cumhurbaşkanım" dedi. Özgür Özel, bunun üzerine vatandaşa, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyım..." diyerek yanıt verdi.

Bu anlar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

"DAVA YENİDEN GÖRÜLMELİDİR"

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Davasının yeniden görülmesi gerektiğini ifade ederek, "Soma davası yeniden görülmelidir. Soma’ya adalet gelmeden Özgür Özel hayata gözlerini yumarsa, yumamaz bu kadar açık söylüyorum gözü açık gider" ifadelerini kullandı.