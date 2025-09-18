Özgür Özel'den kent uzlaşısı davasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kent uzlaşısı soruşturması davasında yalnızca 1 tutuklunun tahliye edilmesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kent uzlaşısı soruşturması davasında yalnızca 1 tutuklunun tahliye edilmesine tepki gösterdi. Bu davayla toplumsal barışın hedef alındığını belirten Özel, "Bu dava Türkiye için bir utançtır!" dedi.

"Bugün İstanbul’da görülen “Kent Uzlaşısı” davasında tüm beklentilere rağmen, tutuklular tahliye edilmedi. Artık açıkça görülüyor ki; bir yandan “barış” deyip, diğer yandan Kürtlerin belediye meclislerine seçilmesini suç sayan anlayış samimi değildir, barıştan, kardeşlikten yana değildir" diyen Özel, bu davayla toplumsal barışın hedef alındığını belirtti.

