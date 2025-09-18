Özgür Özel'den kent uzlaşısı davasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kent uzlaşısı soruşturması davasında yalnızca 1 tutuklunun tahliye edilmesine tepki gösterdi. Bu davayla toplumsal barışın hedef alındığını belirten Özel, "Bu dava Türkiye için bir utançtır!" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel seçimlere Türkiye İttifakı çağrısı ile girdik. İçinde siyasi partilerin resmen bulunmadığı, ülkesine bağlı, kardeşlik ve birlikte yaşama iradesine saygılı, her görüşten insanımızın hem aday olduğu hem destek verdiği bir birliktelik oluşturduk.… — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 18, 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara tepki gösterdi.

"Bugün İstanbul’da görülen “Kent Uzlaşısı” davasında tüm beklentilere rağmen, tutuklular tahliye edilmedi. Artık açıkça görülüyor ki; bir yandan “barış” deyip, diğer yandan Kürtlerin belediye meclislerine seçilmesini suç sayan anlayış samimi değildir, barıştan, kardeşlikten yana değildir" diyen Özel, bu davayla toplumsal barışın hedef alındığını belirtti.