Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na flaş davet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan'da yapılacak olan kurultaya eski Genel Başkanlar Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti.

KAYYUM RİSKİNE KARŞIN KURULTAY KARARI ALMIŞTI

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' iddiaları kapsamında tutuklanmasının ardından CHP'ye kayyum atanacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ise kayyum riskine karşın Olağan Genel Kurul kararı almıştı.

ARAYARAK KURULTAYA DAVET ETTİ

6 Nisan'da yapılacak kurultayda ise kimlerin olacağı merak konusu olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu 'aday olmayacağım, ancak davet edilirsem giderim" demişti. Bugün ise Özel, eski Genel Başkanlar ltan Öymen, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak kurultaya davet etti.