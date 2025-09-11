Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ortalığı kasıp kavuracak çağrı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 15 Eylül'de yapılacak "Kurultay davası" öncesi önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini korumaya devam ediyor. Son olarak eski TBMM başkanlarından Cahit Karakaş'ın cenaze töreninde görüntülenen Kılıçdaroğlu, Kurultay davası sorularına rağmen mikrofonlara konuşmadan arkasını dönüp gitti.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Medyascope’a yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’na seslendi. Özel, "CHP'nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir" dedi.

15 Eylül'deki kurultay davasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, "Hele hele bugünkü karardan sonra CHP aleyhine bir karar çıkmasını beklemiyorum" dedi.

Öte yandan Özel, son zamanlarda CHP’ye yapılan operasyonlarla ilgili, "Bu CHP'nin kendi iç kavgası değil, AK Parti iktidarının planlı bir operasyonu" dedi.

İstanbul il yönetimine kayyum atanmasına ilişkin açılan davanın Ankara'daki mahkeme kararıyla reddedildiğini hatırlatan Özel, "İstanbul Kongresi iptal edilemez, iptal etmiyorum, bunu esastan reddediyorum dedi. Bu karar, İstanbul'daki tedbir kararını da hükümsüz kılar" ifadelerini kullandı.

"MAJESTELERİNİN MUHALEFETİ OLMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti yönlendirme çabaları olduğuna değinen Özel, "Basmışsın bir siyasi partinin gırtlağına, nefes alamaz hale getirmeye çalışıyorsun. Bütün bu propagandalarına rağmen toplumun yüzde 75'i inanmıyor bu yaptıkların. Ben direnmezsem buna majestelerinin muhalefeti olurum. Maaşını al, Ankara'da partinin başında otur, arada bir Anıtkabir'e çelenk koy gel… Bununla bu iktidar değişmez, bu iktidarın nasıl değişeceğini biliyorum. Onu uyguladığım için de saldırıya uğruyorum" dedi.