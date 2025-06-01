Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na şaşırtan yanıt! 47 yıl sonra...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, kurultay soruşturması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere, "Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz." sözleriyle yanıt vermişti.

"SÖYLEYECEK SÖZÜM YOK"

T24'e konuşan Özel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendirdi. CHP lideri, "Benim burada söyleyecek hiçbir sözüm yok." dedi.

Özel, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları hatırlattı ve "Tarihin en büyük saldırısı altında parti birleşti, bütünleşti." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, "Anketler şu anki durumu söylüyor, delege söyledi, meydanlar söylüyor, bana burada laf düşmez." diye konuştu.

CHP kurultayına yönelik soruşturmayı da değerlendiren Özel, "Partiyi tartıştırmak en büyük kazanımları. Bu yüzden akıllı olup partiyi tartıştırmamak lazım." dedi.