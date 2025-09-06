Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Olağanüstü Kurultay hamlesi hakkında konuştu.

Delegelerin genel başkanın dahi engel olamayacağı bir karar aldığını belirten Özel, “15'inde bir karar olup partinin genel başkanlığına kayyum atansa kayyum 6 gün durur. 6 gün sonra da parti seçilmiş başkanı seçer" dedi.

Ayın 15'inde duruşma olduğunu hatırlatan Özel, “Bu duruşmadan önce bu kez delegelerimizin imzalarıyla Türkiye'deki tüm delegeler noterlere giderek delegenin imza toplamasıyla seçimlerin yenilenmesini istiyorlar” sözlerini sarf etti.

"KAYYUM ATANSA 6 GÜN DURUR"

Özel açıklamalarının devamında şunları söyledi,

“Bine yakın imza genel merkeze ulaştı, biz de dün başvurumuzu yaptık. Geçen seferki bir siyasi hamleydi. Bu tamamen teknik ve hukuki hamle ve tedbir.

YSK'nın ve diğer kurulların aldığı kararlar da uyumlu.

Delegeler genel başkanın dahi engel olamayacağı bir karar aldı. 15'inde bir karar olup partinin genel başkanlığına kayyum atansa kayyum 6 gün durur. 6 gün sonra da parti seçilmiş başkanı seçer.”