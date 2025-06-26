Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu şoke edecek mesaj!

CHP’de kurultay davası öncesi ‘mutlak butlan’ kararı tartışmaları devam ediyor. Kılıçdaroğlu ile CHP’li üç isim arasında görüşme gerçekleşmişti. Kılıçdaroğlu bu görüşmede "Partiyi kayyuma teslim etmem" demiş ve parti içerisinde tartışmalara neden olmuştu. Kılıçdaroğlu son konuşmasında da ‘kayyuma bırakmam’ demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu’na, “Sayın genel başkan kayyum meselesini yanlış biliyor olabilir ama CHP’yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez. 81 il başkanı ve belediye başkanları da buna karşı. AKP’nin oyununa gelmemek gerekir” ifadelerini kullandı.

ÖZEL: CHP’Yİ, KURULTAYDA SEÇİLMEMİŞ KİMSE YÖNETEMEZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları karşısında Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Özel, partisinin kurultayı ile ilgili yargı üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin “CHP’yi kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez. Delege iradesini tazeledi. Bunu bir kenara bırakmam mümkün değil. Sayın genel başkan kayyum meselesini yanlış biliyor olabilir ama CHP’yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez. 81 il başkanı ve belediye başkanları da buna karşı. AKP’nin oyununa gelmemek gerekir” dedi.

“CHP’DE DE EMANETİ YERE BIRAKMAM”

Özel, yargıdan çıkacak son kurultayların yok sayılması olasılığına dair, “Butlan kararı çıkacak olursa takınılacak hatalı bir tutum tarihsel olarak vebal doğurur. Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur. Bana emanet edilen İBB’yi de İBB Başkanlığı’nı da bırakmadım. CHP’de de emaneti yere bırakmam” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ PARTİLER KANUNU’NDA KAYYUM DEĞİL, ÇAĞRI HEYETİ VAR”

Siyasi Partiler Kanunu hatırlatan Özel, ‘Çağrı Heyeti’ne dikkat çekti. Özel, “Siyasi Partiler Kanunu’nda kayyum değil, Çağrı Heyeti var. Onda da ‘40 gün içinde seçim yapılır’ yazıyor. Kayyum dediğiniz yapı partiyi yönetmiyor zaten, seçimleri yapıyor” şeklinde ifade etti.

NE OLMUŞTU?

CHP Kurultay davası öncesinde CHP'den Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç'un, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. 3 isim Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif etmişti. Ancak Kılıçdaroğlu teklifi kabul etmeyerek, “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz” demişti.

Son konuşmasında da aynı görüşünü belirten Kılıçdaroğlu, “Kayyuma asla partiyi bırakmayacağının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı bellli olmaz. O döneme kadar partiyi kim, nasıl yönetecek. CHP kayyuma teslim edilemez” şeklinde konuştu.

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