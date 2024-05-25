Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca

“SINIFSAL SORUN HALİNE DÖNÜŞÜYOR”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, Türkiye’de bir sokak hayvanları sorunu olduğunun altını çizerek, pandemi esnasında kısırlaştırmada yeterli çaba gösterilmediği için ürediklerini ifade etti.
Köpeklerin gelinen noktada sabahları okula, servise, camiye giden vatandaşlar için bir tehdit haline geldiğini belirten Özel, bunun artık bir sınıfsal sorun haline dönüştüğünü, arabası olmayan, toplu taşıma kullanan veya korunaklı sitede oturmayana vatandaşlar için sorun teşkil ettiğini vurguladı.