Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca

Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca
Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanlarının uyutulması teklifi için “Barbarca” yorumunda bulundu.

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Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca 1

AKP, Hayvan Hakları Kanunu’nda yapılacak değişikle sahipsiz sokak hayvanlarının ‘uyutulması’ konusunu gündemine alırken, konu, vatandaşları olduğu kadar AKP’yi de ikiye böldü.

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Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca 2

TV100 kanalında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine sorulan ‘sokak hayvanları’ konusuna ilişkin soruya çözümün ‘uyutma’ olmadığını belirterek, uygulama için “Barbarca” yorumunda bulundu.

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Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca 3

“SINIFSAL SORUN HALİNE DÖNÜŞÜYOR”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, Türkiye’de bir sokak hayvanları sorunu olduğunun altını çizerek, pandemi esnasında kısırlaştırmada yeterli çaba gösterilmediği için ürediklerini ifade etti.

Köpeklerin gelinen noktada sabahları okula, servise, camiye giden vatandaşlar için bir tehdit haline geldiğini belirten Özel, bunun artık bir sınıfsal sorun haline dönüştüğünü, arabası olmayan, toplu taşıma kullanan veya korunaklı sitede oturmayana vatandaşlar için sorun teşkil ettiğini vurguladı.

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Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca 4

“HAYVAN HAKLARI FONU KURULSUN”

Sorunun çözümleri hakkında da değerlendirmelerde bulanan Özel, 2020 yılında mecliste bu konuda komisyon kurduklarını hatırlatarak Hayvan Hakları’nın Korunması Komisyonu raporu yayımladıklarını ve bu raporda Hayvan Hakları Fonu kurulacağını belirtti.

Bu fon sayesinde etkin bir kısırlaştırma seferberliği ve yeterince barınak yapılabileceğini belirten Özel, bütün partilerin ‘Evet’ dediği uygulamayı 4 yıldır yapılsaydı sorunun bu kadar büyümeyeceğine dikkat çekti.

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Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca 5

Özel, konuşmasının devamında bugün karşı karşıya olduğumuz durumun ekonomik sorunlardan dolayı, kamuda tasarruf eden AKP’nin bunlara ayıracak parası olmadığı için, bu hayvanları öldürmek istediğini ifade etti.

Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bağış ayağını güçlendirmeye de hazırız.”

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Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca 6

“UYUTMA NOKTASINDA ANLAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Özgür Özel, çarenin AKP’nin konuştuğu gibi ‘uyutma’ olmadığına dikkat çekerek, servise gitmek için evden çıkan küçük bir çocuğa, 15 tane köpeği saldırdığını ifade etti. Buna engel olmak gerektiğini söyleyen Özel, çarenin uyutma olmadığını belirtti.

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Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca 7

Uyutmanın ancak hayvanda tedavi edilemeyecek hastalığı olan hayvanların, dindirilmeyen acılarına son verme ya da kuduz gibi vakalarda uygulandığını belirten Özel, bunların dışında uyutmanın olamayacağını vurguladı.

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Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca 8

Özel, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

“Partiler oturacağız ve anlaşacağız ama itlaf, uyutma noktasında anlaşmamız mümkün değil. Uzlaşma insancıl bir şeydir, böyle barbarca bir şeye gidemeyiz.

Böyle bir sorun yok diyemeyiz, böyle bir sorun var. Özellikle yoksullar, çocuklar ve yaşlılar için çok ciddi bir güvenlik tehdidi.”

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