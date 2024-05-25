Özgür Özel’den köpeklerin uyutulmasına tepki: Barbarca

Özel, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

“Partiler oturacağız ve anlaşacağız ama itlaf, uyutma noktasında anlaşmamız mümkün değil. Uzlaşma insancıl bir şeydir, böyle barbarca bir şeye gidemeyiz.

Böyle bir sorun yok diyemeyiz, böyle bir sorun var. Özellikle yoksullar, çocuklar ve yaşlılar için çok ciddi bir güvenlik tehdidi.”