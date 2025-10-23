Üsküdar Belediyesi Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerin çalışmalarına değindi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durumuna karşın, çocuk ve gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

ÖZEL, 15 TEMMUZ'A GİDEN YOLU GÖSTERDİ

Özgür Özel, ücretsiz kreş ve yurtlarda 15 Temmuz vurgusu yaptı:

"Siz devlet olarak, ücretsiz ayrımsız bir barınma ihtiyacı sunmazsanız, cemaatlerde kalırlar, bazıları etkilenir, kimi orduya girer, kimi hakim savcı olur, günü gelince devlet yerine bir cemaate aidiyet hissedip devletin karşısında durur.

Yurt yaptırmamak da politik bir tercihtir. Eğer öğrenci yoksulsa belediye eliyle devlet eliyle çözmeyelim, cemaatler tarikatler o alanı doldursun. Sonra? Sonrası 15 Temmuz.

TOKİ lüks evler yaparken, her türlü işlere girerken sadece kreşlere el atmaması politik bir tercih olduğunu gösteriyor."