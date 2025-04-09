Özgür Özel'den kritik açıklamalar!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde vatandaşlara şöyle seslendi:

"Ey cuntanın başkanı Erdoğan, ey Erdoğan, duyuyor musun Şişli'yi? Tehdit ettiler, korkmadınız. Üstünüze yürüdüler, bir adım geri atmadınız. Etrafı bariyerlerle çevirdiler, asla arkasında kalmadınız. Biz burada miting yapmıyoruz, bir otoritere karşı eylem yapıyoruz. Biz buraya ses çıkarmaya, itiraz etmeye, direnmeye ama cümle alem bilsin ki sonuç almaya geldik. Ve biz sonuç almadan durmayacağız, o kayyım o darbecilerin cuntacıların Şişli'ye gönderdikleri kayyım, cuntanın Şişli temsilcisi gitmeden, Resul Emrah Şahan geri gelmeden durmayacağız! Hiç birimiz Ekrem Başkanımızı almadan ve çok korkuyor ama buradan bir daha hatırlatıyorum, Ekrem Başkan'ı Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız. Ant olsun ki bu eylemlerden sonuç alacağız, hepinize güveniyorum, başaracağız.

Bu partinin 2. genel başkanına, bu ülkenin 2. cumhurbaşkanına, Lozan'da Sevr'i yırtıp atan, yedi cihana bizim tapu senedimizi kabul ettiren, hem savaş meydanlarının hem Lozan fatihi hem Türkiye demokrasisini perçinleyen, çok partili rejimde yenilip de gitmeyi bilen İsmet Paşa'ya dil uzatan Erdoğan'a söylüyorum. Sen kim, İsmet Paşa'ya laf söylemek kim? Haddini bil tek adam, haddini bil cuntacı. Haddini bil!"

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