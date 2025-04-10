Özgür Özel'den kritik açıklamalar!

CHP lideri Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından Ankara'da düzenlediği '2024 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu.

Özel, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Biraz önce Nurcan Hanım’a ödülü verirken, herhalde hayatınız boyunca unutamayacağınız bir ödül töreni olacak dedim. Çünkü ben ödülü vereceğim kişi bugün sabahleyin evinden gözaltına alındı. Aslında bugün saat 11’de savcılığın kalemiyle sözleşmişti. Olması gerektiği gibi savcılığa davet edilip ifade verecekti. Ve geleceğini söylemişti, arandığında ulaşılamaz değildi.

Ama olay birileri tarafından kriminal bir hâl dönüştürülsün diye, tiyatral bir şekil alsın diye, doktor muayenesine giderken koluna girilmiş polis görüntüsü, herkese gözdağı versin diye, sabahleyin erkenden evinden alındı. Sonra emniyetten ifadesi alındı, sonra savcıya çıktı. Şimdi de tam ödül saatinde, bu sefer de tutuklama talebiyle hâkim karşısına çıkıyor.

Ben son dönemlerde yaşananları zaten anlatacak değilim. Millete en iyi şekilde anlatanlar burada. Ama memleketin hâline bakınca, İtalyan mafyasının faaliyetlerini, nasıl iş gördüğünü anlatan filmler olur. Onlardan birinin setinde olsak bazı şeyler abartı olur."