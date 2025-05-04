Özgür Özel'den kritik açıklamalar!

Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Aslında buraya sözleşmiştik. Bir kez daha partinin önünün, etraftaki tüm yoları, tüm caddeleri 31 Mart'taki gibi doldurtmaya sözleşmiştik. Ama bugün o gün değil. Bir gün bir gece daha buraya geleceğiz. Burayı ve etrafındaki bütün yoları bir kez daha böyle tıklım tıklım dolduracağız. O seçimi biz kazanacağız.

Bu sabah saat 6'da çıkıp İstanbul'a bir cenazeye, bir barış güvercinini uğurlamaya, Sırrı Süreyya Önder'i uğurlamaya gittik. Partimizin tarihsel tutumunu vurgulamaya, barışa kardeşliğe, çözüme olan inancımızı vurgulamaya. Ve bundan sonra Türkün Kürdün, alevi-sünninin kardeşliğine, hep birlikte omuz omuza Gazi Mustafa Kemal'in emanetine sahip çıkarak yarınlara yürümesine ve hep birlikte yürüdüğümüz onurlu yola sahip çıkmak için İstanbul'a gittik.

Bugün orada hepimizin hiç istemediği bir olay yaşadık. Ama hiç dert etmeyin, marifet hiç ezilmemek bu dünyada ama biçimine getirirlerse güzel kokmak, Yunus misali, Sırrı misali, Ekrem gibi güzel kokmak... Marifet ezilmemek elbet ama punduna getirip de ezerlerse kötü kokmamak, güzel kokmak. Bugün 16 milyonun hizmeti için seçilmiş İmamoğlu, altı belediye başkanımız, arkadaşlarımız Silivri zindanındanlar. Onları ezemeye çalışıyorlar. Ama hiçbir kötü koku yok. Güzel kokuyorlar, güzel kokuyorlar."