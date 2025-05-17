Özgür Özel'den kurban bağışı çağrısı. Hissesini o vakfa bağışlayacak

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Özgür Özel'den kurban bağışı çağrısı. Hissesini o vakfa bağışlayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı bağışını nereye yapacağını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bu yıl kurban bağışını İstanbul Vakfı’na yapacağını belirterek yurttaşları İstanbul Vakfı’na bağış yapmaya davet etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı, dayanışmanın, paylaşmanın bayramıdır. Ben de bu yıl kurban bağışımı İstanbul Vakfı’na yapacağım. Geçim sıkıntısının arttığı, milyonların tenceresini kaynatamadığı bu günlerde herkesi dayanışmaya, İstanbul Vakfı’na kurban bağışı yapmaya davet ediyorum."

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