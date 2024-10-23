Özgür Özel'den Kürt sorunu açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Kürt sorunu açıklaması!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kürdün sorununun olup olmadığına devlet karar veremez. Kürtlerin sorunları Kürtler 'sorun var' diyene kadar vardır" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'a yaptığı ziyaret kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. "Demirtaş'ın çağrısının her kelimesine katılıyorum" diyen Özel, "Kürt'ün sorununun olup olmadığına devlet karar veremez. Kürtlerin sorunları Kürtler 'sorun var' diyene kadar vardır. 'Birisinin sorunu yok' demek otoriterliktir" dedi.

Özel'in konuşmasında öne çıkan satırlar;

Kürtlerin sorunu sadece onların değil, Türklerin sorunudur.

Birisine sorunu yok demek oteriterliktir.

CHP terörün durması için her adımı önemsiyor.

Sorun nir kişinin mecliste konuşmasıyla çözülmez.

Kürt sorunu olup olmadığına devlet değil, kürtler karar verir.

Son Haberler
Piknikçi arkasını dönünce ayı hamleyi yaptı
Piknikçi arkasını dönünce ayı hamleyi yaptı
Tofaş takla attı, sürücü yaralandı
Tofaş takla attı, sürücü yaralandı
Gebelerin stres ve korkuyu yenme yöntemleri! İşte uzman görüşleri...
Gebelerin stres ve korkuyu yenme yöntemleri!
Özgür Özel'den Kürt sorunu açıklaması!
Özgür Özel'den Kürt sorunu açıklaması!
Erdoğan ve Bahçeli’ye tepki yağıyor! Bir sağdan bir soldan
Erdoğan ve Bahçeli’ye tepki yağıyor! Bir sağdan bir soldan