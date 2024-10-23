Özgür Özel'den Kürt sorunu açıklaması!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'a yaptığı ziyaret kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. "Demirtaş'ın çağrısının her kelimesine katılıyorum" diyen Özel, "Kürt'ün sorununun olup olmadığına devlet karar veremez. Kürtlerin sorunları Kürtler 'sorun var' diyene kadar vardır. 'Birisinin sorunu yok' demek otoriterliktir" dedi.

Özel'in konuşmasında öne çıkan satırlar;

Kürtlerin sorunu sadece onların değil, Türklerin sorunudur.

Birisine sorunu yok demek oteriterliktir.

CHP terörün durması için her adımı önemsiyor.

Sorun nir kişinin mecliste konuşmasıyla çözülmez.

Kürt sorunu olup olmadığına devlet değil, kürtler karar verir.