Özgür Özel’den kurultay davası açıklaması!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi kanaat önderleri ile Yas-ı matem orucu ceminin çıkışında gazetecilere konuştu.

Özgür Özel, 38. CHP Kurultayı'na ilişkin görülecek davaya saatler kala mahkemeden yarın karar beklediklerini belirtti.

Özel, "Ümidimiz şudur. O mahkeme ne karar verecekse yarın versin. Çünkü o mahkeme sonuç odaklı değil süreç odaklıdır. Amaç Türkiye'nin birinci partisini tartıştırmak. Tartışma bitsin, yarın ne karar vereceklerse versinler Gelecek her kararlarına hazırız. Zulmetmesinler artık bize. Ama artık bu ülkenin işsizliği, açlığı, yoksulluğu, gençlerin umutsuzluğunu konuşması lazım. İnsanların adalet talepleri var. Bu adalet talebini konuşmamız lazım. Bunları bırakıp da olmadık bir tartışmayı kimse bizi sürüklemesin" ifadelerini kullandı.