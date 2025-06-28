Özgür Özel'den Kurultay davası açıklaması! 'İlk günden beri söyledim...'

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Özgür Özel'den Kurultay davası açıklaması! 'İlk günden beri söyledim...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Haziran'da görülecek CHP kurultay davası ve mutlak butlan tartışmaları ile ilgili, “İlk günden beri söyledim, bu davanın reddolacağına, bir olumsuz sonuç çıkarmayacağına eminim. Maksat sonuç almakta değil, maksat süreçte partiyi tartıştırmak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kurultay iptal davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"İlk günden beri söyledim, bu davanın reddolacağına, bir olumsuz sonuç çıkarmayacağına eminim. Maksat sonuç almakta değil, maksat süreçte partiyi tartıştırmak

Üzüldüğüm nokta, bu oyuna gelip partiyi tartışanlar var, partiyi tartıştıranlar var. Bu yüzden diyorum ki bu sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır

Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım. Bizim ötekimiz yok, bizim eskimiz yok, bizim kenarda, geride bıraktığımız kimse yok. Bugüne kadar kimseye saygıda kusur etmedik, bundan sonra da etmeyiz."

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