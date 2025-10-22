Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

CHP lideri Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Lütfü Savaş hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"PARTİYE KÖTÜLÜK YAPANLARIN MAŞASI HALİNE GELDİ"

Özel, “Bu partiden aday yapılmış önemli makamlara gelmiş sonra bir daha aday olmuş kimse istememiş, istenmeyen adam ilan edilmiş, sırf hakkını teslim etmek için anketlerde önde diye bütün riskleri almışız, dünya laf yedim yine de Lütfü Savaş'ı aday gösterdik. Sonrasında çıktı partiyi PKK ile işbirliği yapmakla suçlayıp kendini partiden attırdı. Öyle dedi diye atıldı partiden yani. O zamanlarda bu süreç falan da yoktu. Sonrada partiye kötülük yapanların maşası haline geldi. İktidarın maşası haline geldi. Mikropluk yapıyor” ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN KÜRTLERLE İLETİŞİM KURMASI İÇİN DEM PARTİ'YE İHTİYACI YOK"

Son dönemde gündemde olan çözüm süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel, "CHP’nin Kürtlerle iletişim kurması için DEM Parti’ye ihtiyacı yok. Ben Kürtlerle en samimi duygularımla iyi ilişkiler içindeyim. Ancak DEM Parti ile de kurumsal olarak birbirine saygılı birlikte muhalefet etme sorumluluğuna sahip biriyim. Buradan döndüğümde bu tarafta Saadet gelecek deva partisi varsa onlarla da aynı kurumsal saygılı aynı ilişkiyi sürdürmem lazım. Çünkü herhangi bir dönemde değiliz" dedi.

"Diğer partilerle herhangi bir dönemde biz rekabette edebiliriz kavga da edebiliriz ama gün o gün değil" diyen Özel, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyaseti mahallede oynanan bir futbol maçı ile örneklendirdi.

Özel şunları söyledi, "Örnek vereyim bir saha var futbol oynanıyor bir süredir AK spor kazanıyordu maçları.1 farkla ya da son dakika golüyle kazanıyordu. Biz bu sefer maçı kazandık. Ama AK sporun kaptanı Tayyip Erdoğan, topu aldı koltuğunun altına, "Artık maç yok" diyor. Topu aldı gidiyor topu kesecek. Yenilmeyi kabul etmeyen mahallede bazı arkadaşlar vardır. Hazımsız yenilmeyi kabul etmeyen. Erdoğan topu kesmeye götürüyor. Bizde tüm mahalleli Erdoğan’ın peşinden koştuk, tuttuk bunu topumuzu geri almaya çalışıyoruz. Kurtarabilirsek ileride kendi aramızda da maç yaparız. AK Gençlik ileride diyecek ki "gel sen çok maç kazandın köşede otur topu bize ver biz oynayalım biz kazanalım" diyecek. Erdoğan, AK gençliğe de hakaret ediyor. Kadın kollarına da hakaret ediyor. Ana kademeye de hakaret ediyor. Kendinden başka kimsenin bu maçı kazanamayacağını ve kendi oynamıyorsa bir daha bu maçın oynanamayacağını söylüyor. Bu demokrasiye aykırı."

AYRINTILAR GELİYOR...