Özgür Özel’den mahkeme kararı sonrası ilk paylaşım

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması görüldü.

Lütfü Savaş'ın avukatı Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını talep etti. CHP'nin avukatlarından Çağlar Çağlayan, "Davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz" dedi.

Mahkeme, duruşmayı 24 Ekim Cuma gününe erteledi ve tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN İLK MESAJ

Ertelenen dava sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den de dikkat çeken bir mesaj geldi.

Özel, CHP’nin dünkü Tandoğan mitinginden kesitler paylaşarak Adnan Yücel’in şiirine yer verdi.

CHP liderinin mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Bir inancın yüceliğinde buldum seni

Bir kavganın güzelliğinde sevdim

Bin kez budadılar körpe dallarımızı

Bin kez kırdılar.

Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz.

Bin kez korkuya boğdular zamanı

Bin kez ölümlediler

Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.”