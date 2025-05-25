Özgür Özel'den miting çağrısı. Bugünkü adres Bursa

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürüyor. Tutuklanma kararından bu yana her hafta sonu farklı bir ilde miting düzenlenmeye devam ediliyor.

Yarın, sesimiz Bursa’dan yükselecek!



Türkiye’nin her yerinde birleşen demokratlar, otokratların zulmüne galip gelecek!



Ant olsun ki millet kazanacak!



????️25 Mayıs Pazar

⏰17.00

????Kent Meydanı pic.twitter.com/U7ry5kdbSV — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 24, 2025

CHP, 25 Mayıs 2025'te Bursa Kent Meydanı'nda miting düzenleyecek.

Saat 17:00'de başlayacak miting öncesi Özgür Özel, X hesabından çağrı yaptı.

Özel, "Yarın, sesimiz Bursa’dan yükselecek! Türkiye’nin her yerinde birleşen demokratlar, otokratların zulmüne galip gelecek! Ant olsun ki millet kazanacak!" ifadelerini kullandı.