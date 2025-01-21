Özgür Özel'den muhalefete Ümit Özdağ çağrısı

CHP genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına aldıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek vermek için Çağlayan Adliyesi'nde açıklama gerçekleştirdi. Özdağ, . "Türkiye’nin ihtiyacı olan budur. Gün ayrılıkları değil, birlikteliği konuşma günüdür. Birleşmiş bir muhalefetle bu iktidarı hep birlikte yeneceğiz" dedi.

ÖZEL: KÖTÜ HAZIRLANMIŞ BİR SİYASİ OPERASYON

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adliyeye getirildi. Pek çok siyasi lider ise adliye önüne geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Siyasi Genel Başkanların hukuku birbirlerine emanettir. Siyasetin beklediği erdemdir. Ancak bugün, bir siyasi parti lideri, kötü hazırlanmış bir siyasi operasyon ile işletmektedir. Bunun demokrasilerde kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu korkaklıktır. Dayanışma içinde yan yana durmak için buradayım. Çünkü siyaset söz ile yapılır. Millet, Erdoğan’a ‘rakiplerini hapse atsın’ diye oy vermedi.

"GÜN AYRILIKLARI DEĞİL, BİRLİKTELİĞİ KONUŞMA GÜNÜDÜR"

Dervişoğlu ile kucaklaştıklarını söyleyen Özel, "Kendisine aynen katıldığımı söyledim. “Artık bütün muhalefet birbirleri ile yarışmayacaklar, dayanışma içinde olacaklar” demiş. Türkiye’nin ihtiyacı olan budur. Gün ayrılıkları değil, birlikteliği konuşma günüdür. Birleşmiş bir muhalefetle bu iktidarı hep birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ İÇİN DERVİŞOĞLU İLE ÖZEL BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savunma yaptığı İstanbul Adliyesi'nde bir araya geldi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" ve ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınmıştı. Özdağ, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne Saat 13.00'da sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Özdağ, Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı.

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."