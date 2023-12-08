Özgür Özel'den Muharrem İnce açıklaması. İzmir adaylığı hakkında çok net konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Muharrem İnce'nin Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi sonrası İzmir adayı olacağı' iddialarına ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Muharrem İnce'nin İmamoğlu'ndan bir randevu talebi olduğu Ekrem Bey tarafından bana geçen hafta iletildi. Ben de "Siz Büyükşehir Belediye Başkanısınız, bir partinin genel başkanı görüşmek istiyorsa görüşmek doğrudur" dedim. Ekrem Bey görüşmeden sonra da Muharrem İnce'nin İstanbul'un kazanılmasına önem atfettiğini ve destek vereceğini söylediğini söyledi. Ben de bundan memnun oldum. İzmir'e dair ne bizimle ne de Ekrem Bey ile bir görüşme yok. CHP'den aday olmasını bekleyemeyiz, üyemiz de değil. Başka bir partinin genel başkanı. İzmir'e dair mevcut başkanla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz, eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket çalışması yapacağız. Zaten başvurular bitti. CHP'den Muharrem İnce'nin aday olmasını bekleyemeyiz. Bunu biz söylesek nezaketsizlik olur. Bir partinin genel başkanına "belediye başkanı ol" denmez. Bu tartışma benim için bu nedenle sürpriz."

DW Türkçe'den Kıvanç El'e açıklamalarda bulunan Özgür Özel, büyükşehirleri kaybetmemek için bir toplumsal ittifak arayışı içinde olduklarını söyledi, "İstanbul'u Ankara'yı biz, iş birliği olsun ya da olmasın, kazanabiliriz" dedi.

ÖZEL'DEN HEDEP'E YEŞİL IŞIK

HEDEP ile bir görüşme olup olmayacağına yönelik soruya Özel "Mutlaka görüşme olur. Görüşmenin ev sahibinin kimin olduğunun talebin kimden geldiğinin de böyle gerilim konusu yapabilecek bir sürecin içinde değiliz, doğru da değil" cevabını verdi. Özel, "Türkiye'de herkesin birbirine rezervi var ama CHP'nin özellikle seçmenlerine duyduğu saygıdan dolayı, Türkiye'de Cumhuriyeti kuran parti olmasından dolayı, çok partili siyasi rejimin kazandırılmasındaki çok önemli rolünden dolayı en güçlü kasımız tüm siyasi partilerle görüşebilen, ziyaret edebilen ve ziyaret kabul eden bir parti olmamızdır. Bu noktada hiçbir zorluk yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.